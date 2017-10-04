Anastasiadis'ten Rum ve Maronitlere Gönderilen Malzemelere İlişkin Açıklama

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Rum Yönetimi’nin, KKTC’de yaşayan Rumlara yönelik malzemeler nakledilmesi konusunda alınan karara ilişkin şikayet ve girişimde bulunacağını açıkladı.

Anastasiadis, Rumlara gönderilen malzemelere yönelik KKTC’de yapaılan düzenlemeye ilişkin “yasaklama” ifadesini kullandığı açıklamasında, buna tepki olarak şikâyetlerde ve diğer girişimlerde bulunacağını, gerekirse tedbirler de alınacağını söyledi.

Rum haber kaynaklarına göre, Anastasiadis bu sabah bir etkinlikte yaptığı konuşmada “işgal rejiminin aldığı yasadışı önlemlerin, Crans Montana’da Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin iradeye kimin gerçekten sahip olduğunu ve kimin buna sahip olmadığını gösterdiği” iddiasında da bulundu.

Anastasiadis konuşmasında ayrıca “ne yazık ki bunun, iki taraftan hangisinin, Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için Crans Montana’da gerçekten müzakere etmeye hazır olduğunu gösteren gerçeklik olduğunu” da ileri sürdü.

“İşgal rejimi tarafından alınan ve tam anlamıyla yasadışı olan, aynı zamanda varılan bütün anlaşmalara da aykırı olan bütün önlemlerin, meydana getirmeye çalıştıkları iyi ortamı bozduğunu” da öne süren Anastasiadis, Rum hükümetinin “meydana gelen sorunla” nasıl başa çıkacağının sorulması üzerine ise hükümetin bunu “yasal devletin, yasadışı rejime herhangi bir vergi ödemeyeceği şekilde, etkili bir şekilde ele alacağını” kaydetti.