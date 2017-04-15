Boşanmalarda rekora koşuyoruz

2016 yılındaki boşanmaların önceki yıllara göre büyük oranda arttığı dikkat çekti. 2016 yılı içerisinde toplam bin 240 evlilik gerçekleşirken, diğer yandan da 841 çiftin yollarını ayırarak boşanması olayın vahametini gözler önüne serdi.

YeniBakış/Eniz ORAKCIOĞLU

Mahkemelerin 2016 Faaliyet Raporu’ndaki verilere göre geçtiğimiz yıl görülen toplam bin 75 aile davasının 841’i boşanma ile sonuçlandı. Faaliyet raporlarında boşanma davalarına dair istatistiki verilerde göre; 841 boşanma davasının ilk 5 yıl birlikte olan çiftlerde toplam 251 boşanma gerçekleşirken, 6’ıncı ve 10’uncu yılı arasında gerçekleşen boşanmalar 230 oldu.

6 ile 10 yılı atlatan evlilikleri ise 11 ile 15 yıllık zaman dilimi içerisinde daha az boşanma tehlikesi beklerken, 16 yıl ile üzeri yıllarda yine boşanma sayıların istatistiklere göre arttığını gözlemlendi. 11 ile 15 yıllık evli çiftlerde boşanma sayısı ise istatistiklere göre 224.

2016 istatistiklerinde diğer önemli ve dikkat çekici nokta ise çocuk sayısı arttıkça boşanma sayısının düşmesi. 841 boşanmanın 248’i çocuksuz, 278’i 1 çocuklu, 251’i ise 2 çocuklu çiftler arasında yaşandı. İlk iki çocuğa kadar uçuk seyreden boşanma davaları, 3 çocuk ve üzeri çocukları olan çiftlerde boşanma sayısı toplam 64 olurken bu sayı çocuksuz, tek çocuk ve 2 çocuğu olanların yarısını bile bulmadığı dikkat çekti.

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