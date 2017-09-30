Bu sefer de kundaklandı

Lefkoşa’da Metehan bölgesinde Hüseyin Evren Zabit’e ait kuruyemiş ve içki dükkânı önce kurşunlandı, iki ay önce kapatıldı, dün ise yanarak kül oldu

KULLANILMAZ HALE GELDİ: Zabit Off Licence isimli iş yerinin kundaklanma sonucu tamamen yandı. İş yeri ve üst katında Gürkan Özcan’a ait dairede kullanılamaz hale geldi. Dairenin bir yatak odası tamamen yanarken, evin diğer odalar isten dolayı zarar gördü

İKİ BUÇUK AYDIR KAPALIYDI: Hüseyin Evren Zabit’e ait kuruyemiş ve içki dükkânın iki buçuk ay önce faaliyetlerini durdurdu. Kapalı olduğu için elektriği kesik olan dükkanın güvenlik kameralarının da devre dışı olduğu öğrenildi. Polis, cadde üzerinde bulunan kamera kayıtlarını mercek altına aldı

ARACINI DA YAKMIŞLARDI: Hüseyin Evren Zabit’e karşı son üç yıl içerisinde üç kez saldırı yapıldı. Zabit’e ait FM 060 plakalı salon araç da 9 Şubat 2014 tarihinde kimliği meçhul şahıslar tarafından üzerine yanıcı madde dökülerek yakılmıştı

ÜÇ YIL ÖNCE KURŞUNLANMIŞTI: Hüseyin Evren Zabit’e ait “Zabit Route Off Licence” isimli kuruyemiş dükkânına 2014 yılında da 9 el ateş edilmişti. Polis, güvenlik kameralarının görüntülerinden yola çıkarak olayın faillerini tespit ederek tutuklamıştı

Havadis/Devrim DEMİR

Lefkoşa’da Metehan bölgesi dün sabahın erken saatlerinde itfaiye sesleri ile güne başladı.

Metehan Bölgesinde bulunan Hüseyin Evren Zabit’e ait “Zabit Route Off Licence” isimli kuruyemiş dükkânı sabah saat 04.00 saatlerinde kimliği meçhul şahıs veya şahıslar tarafından kundaklandı.

Kundaklama sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, üst katındaki Gürkan Özcan’a ait dairenin yatak odası yandı, evin diğer odaları da isten zarar gördü.

Polis olay yerinde geniş inceleme yaptı. Kanıtlar toplandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İş yeri iki buçuk aydır kapalı

Metehan Çemberi yanında faaliyet gösteren Zabit Off Licence isimli iş yerinin yaklaşık iki buçuk aydır faaliyette olmadığı ve güvenlik kameralarının devre dışı olduğu öğrenildi.

Polis, her türlü olasılığı araştırırken, soruşturma kapsamında bölgedeki iş yerlerinin kamera görüntüleri mercek altına alındı.

Zarar büyük

“Zabit Route Off Licence” isimli kuruyemiş dükkânının kundaklanmasının ardından iş yeri ve içindeki eşyalar tamamen kullanılmaz hale geldi.

Bina hasar görürken, iş yerinin üst katında Gürkan Özcan’a ait dairenin doğuya bakan yatak odası ve içersindeki eşyalar yandı, evin odaları çıkan isten dolayı zarar gördü.

Zabit’e kaçıncı saldırı?

Hüseyin Evren Zabit’e karşı son üç yılda üç kez saldırı yapıldı.

Zabit’e ait araç, Nisan 2014 tarihinde kundaklanmış, 8 Mart 2014 yılında “Zabit Route Off Licence” isimli işyeri kurşunlanmıştı.