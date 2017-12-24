Özgürgün'ün boşandığı eşinden açıklama

Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, Lefkoşa Aile Mahkemesi’nde gerçekleşen duruşma sonrasında Başbakan Hüseyin Özgürgün’den resmen boşanan Dilek Özgürgün, sağlığının bozulmaya başladığını, bu yüzden anlaşma yoluna gittiğini açıkladı.

Dilek Özgürgün adına açıklamada bulunan avukatı Boysan Boyra “Söz konusu dava nedeniyle müvekkilimin hiçbir kusuru olmamasına rağmen yıpranıp, iş ve aile çevresinde de sıkıntıya girmesi, malum üçüncü şahıs tarafından hakarete uğraması ve sağlığının bozulmaya başlaması nedeniyle anlaşma yoluna gidilmiştir”dedi.

Mahkeme kararı sonrasında Başbakan Özgürgün’ün avukatı Şefik Aşçıoğulları’nın, evlilik birliği içerisinde edinilen bir araba, iki ev ile ilgili anlaşma yapıldığına, Dilek Özgürgün’e 250 bin sterlin ödeneceğine ve Başbakan Özgürgün aleyhine açılan davaların geri çekileceğine dair açıklama yapması üzerine karşı taraftan cevap geldi.

Dilek Özgürgün adına yazılı açıklama yapan Avukatı Boysan Boya, yıpranmamak için davayı bitirdiklerini ifade ederek, “tarafların resmen boşanmış olmaları söz konusu hesap hareketlerini ortadan kaldırmadığı gibi yetkili mercilerce araştırılamayacağı, sorgulanamayacağı anlamına da gelmemektedir” ifadelerini kullandı.

"Konular karıştırılmasın"

Dilek Özgürgün adına yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyunun bildiği üzere 22 Aralık 2017 tarihinde müvekkilim Dilek Özgürgün, Sn.Hüseyin Özgürgün’den boşanmış bulunmaktadır. Davanın neticelenmesinin hemen ardından Hüseyin Özgürgün’ün avukatı tarafından yapılan açıklamalar nedeniyle cevap hakkımız doğmuştur. Dava esnasında İş Bankası Gönyeli Şubesi tarafından bir kısmı ortaya konulan hesap dökümleri resmi belgelerdir. Söz konusu dava nedeniyle müvekkilimin hiçbir kusuru olmamasına rağmen yıpranıp, iş ve aile çevresinde de sıkıntıya girmesi, malum üçüncü şahıs tarafından hakarete uğraması ve sağlığının bozulmaya başlaması nedeniyle anlaşma yoluna gidilmiştir. Bu anlaşmanın yapılarak tarafların resmen boşanmış olmaları söz konusu hesap hareketlerini ortadan kaldırmadığı gibi yetkili mercilerce araştırılamayacağı, sorgulanamayacağı anlamına da gelmemektedir.

Bu nedenle Sayın Hüseyin Özgürgün'ün ve avukatının söz konusu hesapların sanki aile mahkemesi tarafından incelenip kaynağının tespit edilmiş gibi yansıtılması ve iki konunun birbirine karıştırılarak kamuoyunu yanıltmaya çalışmaları hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Sayın Hüseyin Özgürgün’ün müvekkilim ile anlaşmalı olarak boşanmış olmalarının kamu vicdanını rahatsız eden konularla ilgisi olmadığını, davamızın bu yönde kullanılmasını kınadığımızı Dilek Özgürgün adına beyan ederim.”