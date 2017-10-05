5 İlçede Seçim Kurulu Oluşturuldu

Yüksek Seçim Kurulu, 5 ilçede seçim kurulu oluşturdu. 6’ncı ilçe Lefke seçim kurulu listesinde yer almadı.



Türk Ajansı Kıbrıs ( T.A.K) muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı henüz yasallaşmadığı için Lefke’de ilçe seçim kurulu oluşturulamadı. Söz konusu tasarı Cumhuriyet Meclisi’nin gündeminde. Tasarının yasallaşmasıyla Lefke için de çalışmalar başlayacak.



İLÇE SEÇİM KURULLARI BAŞKAN VE 3 ÜYEDEN OLUŞUYOR



Yüksek Seçim Kurulu, değiştirilmiş şekliyle 5/76 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 21’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de seçim kurullarını oluşturdu.



2 Ekim tarihli Resmi Gazetede yayımlanan duyuruya göre, seçim kurullarına kaza mahkemesi başkanları başkanlık edecek. Kaza mahkemesi kıdemli yargıçları ile kaza mahkemesi yargıçları kurulların asli ve yedek üyesi olacak. Her kurul başkan, 2 asli, 1 de yedek üyeden oluşacak.



LEFKOŞA



Duyuruya göre, Kaza Mahkemesi Başkanı Talat Usar, Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’na başkanlık edecek.



Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Tacan Reynar asli üye, Kaza Mahkemesi Yargıcı Cenkay

İnan asli üye, Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla yedek üye olacak.



MAĞUSA



Kaza Mahkemesi Başkanı Bahar Saner Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu Başkanı olacak. Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Ayşen Toroslu asli üye, Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökan Asafoğulları asli üye, Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar yedek üye olacak.



GİRNE



Kaza Mahkemesi Başkanı Fatma Şenol Bedevi, Girne İlçe Seçim Kurulu’na başkanlık edecek.



Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Banu Soyer asli üye, Kaza Mahkemesi Yargıcı Mesut Mesutoğlu asli üye, Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazan Aksun yedek üye olacak.



GÜZELYURT



Kaza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’na başkanlık edecek.



Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Musa Avcıoğlu asli üye, Kaza Mahkemesi Yargıcı Zehra Yalkut Bilgeç asli üye, Kaza Mahkemesi Yargıcı Vedia Berkut Barkın yedek üye olacak.



İSKELE



Kaza Mahkemesi Başkanı Düriye Elkıran İskele İlçe Seçim Kurulu Başkanı olacak. Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Hasan Dağlı asli üye, Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan asli üye, Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Güçlüer yedek üye olacak.



LEFKE’DE İLÇE SEÇİM KURULU OLUŞTURULMADI



TAK muhabirinin elde ettiği bilgiye göre, Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı, henüz yasallaşmadığı için Lefke’de ilçe seçim kurulu oluşturulamadı.



Söz konusu tasarı şu an Cumhuriyet Meclisi’nde bulunuyor. Yaz tatilinin ardından ilk toplantısını 2 Ekim Pazartesi günü yapan Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı da vardı. Tasarının Genel Kurul’da üçüncü görüşmesine ilişkin tezkere oylanmış, oy birliğiyle kabul edilmişti.



Tasarının Cumhuriyet Meclisi’nden geçererek yasallaşmasıyla 6’ncı ilçe Lefke için çalışmalar başlayacak.

