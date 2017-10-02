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ABD'de Bir Saldırı Daha: 3 Ölü, 2 Yaralı

ABD'nin Kansas eyaletindeki üniversite yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.

02/10/2017

ABD'de Bir Saldırı Daha: 3 Ölü, 2 Yaralı
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Las Vegas’ta konsere yapılan saldırının şokunu yaşayan ABD’nin Kansas eyaletinde de bir saldırı meydana geldi.

Yeni basketbol sezonunun kutlandığı Kansas Üniversitesi yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Emniyet Müdürü Anthony Brixius, saldırıda yaklaşık 20 el ateş açıldığını aktardı.

Üniversite Sözcüsü Erinn Barcomb-Peterson da ölenler arasında üniversite öğrencilerinin bulunmadığını belirtti. 

Polis, tedavi altına alınanan yaralıların hayati tehlikesi olmadığını söyledi.

Emniyet Müdürlüğüne yakın bir yerde düzenlenen söz konusu saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.



TAGS: abd, kansas, silahlı saldırı, haber, kıbrıs
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