ABD'de Bir Saldırı Daha: 3 Ölü, 2 Yaralı

Las Vegas’ta konsere yapılan saldırının şokunu yaşayan ABD’nin Kansas eyaletinde de bir saldırı meydana geldi.



Yeni basketbol sezonunun kutlandığı Kansas Üniversitesi yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.



Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.



Emniyet Müdürü Anthony Brixius, saldırıda yaklaşık 20 el ateş açıldığını aktardı.



Üniversite Sözcüsü Erinn Barcomb-Peterson da ölenler arasında üniversite öğrencilerinin bulunmadığını belirtti.



Polis, tedavi altına alınanan yaralıların hayati tehlikesi olmadığını söyledi.



Emniyet Müdürlüğüne yakın bir yerde düzenlenen söz konusu saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.