ABD'de Bir Saldırı Daha: 3 Ölü, 2 Yaralı
ABD'nin Kansas eyaletindeki üniversite yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü.
02/10/2017
Las Vegas’ta konsere yapılan saldırının şokunu yaşayan ABD’nin Kansas eyaletinde de bir saldırı meydana geldi.
Yeni basketbol sezonunun kutlandığı Kansas Üniversitesi yakınlarında silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Emniyet Müdürü Anthony Brixius, saldırıda yaklaşık 20 el ateş açıldığını aktardı.
Üniversite Sözcüsü Erinn Barcomb-Peterson da ölenler arasında üniversite öğrencilerinin bulunmadığını belirtti.
Polis, tedavi altına alınanan yaralıların hayati tehlikesi olmadığını söyledi.
Emniyet Müdürlüğüne yakın bir yerde düzenlenen söz konusu saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.