Akıncı, Aplıç’ta İncelemelerde Bulundu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni sınır kapısı açma çalışmalarının sürdüğü Lefke Aplıç’ta incelemelerde bulunarak, Güney Kıbrıs’daki yetkililere ve projeyi yürütenlere “çalışmaları hızlandırın çağrısı” yaptı.



Aplıç’ın açılışının bölgeye ciddi katkı yapacağına inandıklarını belirten Akıncı, açılan her sınır kapısının toplumların birbirini daha fazla görmesini ve tanımasını sağladığını, iki toplum arasındaki ilişkiye ve Kıbrıs’ta barışa katkı koyduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, “Konu sadece bir kapının fiziki olarak açılması, iç turizmin gelişmesi, bölge halklarının kalkınması olayı değil. Evet sınır kapılarını bunlara ciddi katkı yapsın diye açıyoruz ama bunun da ötesinde adamızda barışa hizmet etmesini istiyoruz” dedi.