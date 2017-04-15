Aleyna ile sevgili değiliz

Aleyna Tilki’ye aşık olduğunu söyleyen biri tarafından bıçaklanan Emrah Karaduman, Posta'dan Armağan Çağlayan'a konuştu:

■ Nasıl oldunuz, iyi misiniz?

İyiyim, daha güçlü hissediyorum.

■ Nasıl oldu olay?

Otelimiz çaldığımız yerin hemen yanında olduğu için koruma talep etmemiştik. Arkadan geldi. Sadece ayak seslerini duydum, bir saniye gördüm. Paslı kasap bıçağını sapladı, gitti. Soktuktan sonra bir de çevirmiş bıçağı güzelce. Aleyna'ya platonik aşıkmış. Tanımıyorum adamı...

■ Serbest kaldı, değil mi?

Sosyal medyada ayaklanma olunca tekrar aldılar içeri. Şimdi içeride.

■ Müdahil oldunuz mu davaya?

Başkalarının da canının yanmaması adına davacı oldum. Benden önce 16 vakası daha varmış. Gasp, tecavüz, yaralama, hırsızlık…

■ Ne hissettiniz bıçaklandığınızda?

“Yaşayacağım, bir şey olmayacak” dedim. Sonra gözüm kapandı. Ambulanstayken hemşirenin, “Hayati tehlikesi var” dediğini duyunca, panik oldum. Sonra öğrendim bıçağın ebatını, paslı ve kasap bıçağı olduğunu, içimde çevirdiğini… Son bir darbe indiriyormuş kalbime. Arkadaşım elini uzatmış engel olmak için. Onun da atar damarı kesildi. Hayatımı kurtardı.

■ Tedavi nedeniyle bağırsaklarınız dışarıda mı?

Evet, bir ay dışarıda kalacak.

■ Ürküyor musunuz?

Yoo, korkmuyorum. Kimseyle derdim, kavgam yok. İşinde gücünde biriyim. Tek derdim güzel müzik yapmak. Mafya falan değilim, müzik yapan bir adamım sadece.

‘STARIM’ DİYE BAĞIRIYORDU

■ Nasıl keşfettiniz Aleyna'yı?

‘Yetenek Sizsiniz’de gördüm. Kendi projem için isim arıyordum. Aleyna'yı görünce “budur” dedim. ‘Ben starım’ diye bağırıyordu. Sesi de kendisi de çok güzeldi. Dans ettiğini de öğrenince geriye sadece iyi bir parça bulmak kaldı.

■ Bu Türkiye'de jüri üyelerinin ne kadar ‘başarısız’ olduğunu da gösteriyor. Elenenlerden biri star oldu.

İrem Derici'de de öyle oldu. Yalnızca ilk ‘Popstar’ı izledim, siz vardınız. İlk başta sizi sevmedim. Ne gıcık adam, hiç yapıcı şeyler söylemiyor dedim. Aradan zaman geçince size çok hak verdim. Olmayacak hayaller kurdurmuyordunuz.

■ Şarkının bu kadar patlamasında, Aleyna ve sizin ilişkiniz üzerinden kopan fırtınanın da etkisi var mı?

Hepsinin etkisi var. Klip ayrı konuşuldu, yaşı ayrı, şarkı ayrı… Aleyna’nın sesi, güzelliği, yaşı, şarkının sözleri, her şey birleşince bir patlama oldu galiba.

■ Sevgili olduğunuz da konuşuldu.

Sevgili değiliz, arkadaşız. Sürekli görüşüyoruz. Fikir alıyorum ondan. Sonuçta yeni jenerasyon, yeni kan…

■ Aleyna'yla sevgili olmadığınızı yeni duyuyorum. Herkes sizi sevgili sanıyor.

Evet doğrudur. O dönemde magazin programlarından çok teklif geldi. Gitsem konuşamam da, çok konuşan bir tip değilim. Her yerden soru gelecek. Bir de orada ne diyeceğim yani.

■ Bu dedikodu sebebiyle hakkınızda suç duyurusunda bile bulunuldu…

Bir avukat öyle bir dava açmış. “Avukatlık görevimi yaptım” diyor ama her kanala çıkıp bunu anlatması reklamını mı yapıyor dedirtiyor.

■ Dünyada ilk kez mi 18 yaşından küçük bir kızın sevgilisi oluyor, çok doğal bir şey bu…

Klibe de açılmış bir dava var. Biri sildirmek istemiş, çok açık bulmuş klibi. Aleyna'nın anne ve babasını, menajerimizi, yönetmenimizi ifade için çağırdılar. Yarın da ben gideceğim. Ne soracaklar bilmiyorum.

■ Suç duyurusu nedeniyle “sevgili değiliz” demiyorsunuz, değil mi?

Sevgili olsam, sevgiliyiz derim.