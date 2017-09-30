Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube ekipleri tarafından “Parmak izin var” tutuklusun açıklaması ile apar topar tutuklanan 23 yaşındaki Hasan Alp’in suçsuz olduğu ortaya çıktı. Alp yaşananlara isyan etti

Havadis/Devrim DEMİR

Köşklüçiftlik’te 90 yaşındaki A.N.M.’ye aiy eve pencereden girdiği gerekçesi ile olaydan 2 hafta sonra apar topar tutuklanarak mahkemeye çıkarılan 23 yaşındaki Hasan Alp, olayla bağlantısı olmadığı için serbest bırakıldı.

28 Eylül tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak aleyhinde 1 gün tutukluluk emri alınan Alp, dün sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Hasan Alp’in olayın gerçekleştiği mahallede yaşadığı ortaya çıktı.

Havadis’e ulaşan Alp, yaşananlara ve gazetelerde çıkan haberlere isyan etti.

“Ben o eve giriyorum komşumuz”

Çıkan haberlerden ötürü mağdur olan Hasan Alp, olayla bağlantısı olmadığını anlattı.

Alp, 90 yaşındaki A.N.M.’nin komşuları olduğunu ve ailesinin tanışıklığından dolayı eve birçok kez girip çıktığını bu yüzden parmak izinin olduğunu öne sürdü.

“Gerçek ortaya çıktı ve suçsuz olduğum kanıtlandı. O mahalle benim orada yaşıyorum ve ben o eve ailemin tanışıklığından bir çok kez girdim. Nihayet gerçek ortaya çıktı ama gazetelerde çıkan haberler nedeniyle ben ve ailem mağdur olduk. Önemli olan Kıbrıs’ta yaşanan bunca şeye rağmen temiz kalabilmek. Mahkemeye çıkarılmadan konu kapandı diyerek ben özgürlüğüme kavuştum” dedi.