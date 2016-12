Anastasiades yeni oyun peşinde

Rum Lider Nikos Anastasiades müzakere ekibi ile birlikte Cenevre öncesinde Trodos’taki Başkanlık Konutu’nda kampa girdi.

Kampta yapılan değerlendirmelerde devam etmekte olan müzakere sürecinde tüm başlıklarda görüş ayrılıkları olduğu ve tüm konuların askıda kaldığı teyit edildi.

Müzakereciler arasında Lefkoşa’da yapılan görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedilmediği de not edildi.

Aslında bu değerlendirme ile birlikte Rum tarafı Mont Pelerin sonrasında yazdıklarımızı teyit etmiş oldu.

Rum müzakere heyetinin masaya yeni pozisyon kağıtları getirmekte olduğunu ve daha önce üzerinde anlayış birlikteliği sağlanan ve yakınlaşma olarak not edilen konuları yeniden tartışmaya açmaya çalıştığını yazmıştık.

Trodos kampından çıkan sonuç, Rumların Cenevre’ye meseleyi halletmek için gitme niyetinde olmadıklarını gözler önüne serecek niteliktedir.

Rum Filelefteros gazetesine yansıyan habere göre Rum heyeti var olan anlaşmazlıkların Cenevre’de tümünün giderilmesinin mümkün olmadığına inanıyor.

Rum Lider Anastasiades Cuma günü Atina’da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüşecek. Orada da müzakerelerde gelinen son aşama ve esas olarak güvenlik konusunun ele alınacağı haber veriliyor.

Büyük bir olasılıkla yapılacak değerlendirmelerden sonra Atina’dan da pek iç açıcı haberler gelmeyecek gibi...

Umalım Rum Lider Nikos Anastasiades Amerika’da 20 Ocak 2017’de gerçekleşecek Başkanlık değişimine ümit bağlayıp işi yokuşa sürme stratejisi geliştirmiş olmasın!

Neden mi?

Bakın, Amerika Birleşik Devletleri’de Dışişleri Bakanı olarak atanması beklenen kişi Rum tarafının ihale ettiği hidro-karbon yatakları ile yakından ilgilenen Amerikan Exxon Firması yöneticilerinden Rex Tillerson. Tillerson’un son iki yıl içerisinde birçok kez Rum Lider Nikos Anastasiades ile bir araya geldiği ve görüştüğü biliniyor. Tillerson, adının Dışişleri Bakanlığı için geçtiğinin açıklanması sonrasında Rum Lider Nikos Anastasiades’i telefonla arayıp görüştü. Benzer bir görüşmeyi Türk tarafı ile yapma ihtiyacı hissetmedi.

Amerika’da yeni Ticaret ve Ekonomi Bakanı olarak ismi geçen kişi Wilbur Ross ise Güney Kıbrıs’taki Bank of Cyprus’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı... Ross’un Bank of Cyprus’un zora girdiği dönemde yüz milyon dolarlarla ifade edilen yatırım yaparak bankayı ayağa kaldırdığı biliniyor. Ross da Nikos Anastasiades ile görüşüyor.

Şimdi durum böyle olunca belki de Rum Lider Kıbrıs konusunda son oyunun son safhasını oynamak için yeni Amerikan yönetimini iş başında görmek istiyor.

Bu yönetimin elini güçlendirebileceği varsayımı ile hareket etmeyi tercih ediyor olabilir.

Ama herkes de bu durumun farkında...

Trodos’taki kamptan gelen haberler Anastasiades’in niyetinin şimdiden sorgulanmasına neden olmaya başladı.

Gelinen aşamada Cenevre’ye çok az bir zaman kaldı.

Tekrar vurgulamakta fayda var. Cenevre görüşmeleri daha fazla zaman kaybedilmeden çok iyi bir şekilde kurgulanmalı, ön hazırlıklar yapılmalıdır.

Anastadias’e de durum bir şekilde izah edilmelidir.

Görünen o ki Anastasiades’in niyeti beşli konferansı oluşmadan öldürmektir.

Çünkü biliyor ki beşli oluşursa bu iş bir şekilde sonlanacaktır.

Ancak Anastasiades şunu da çok iyi bilmelidir ki, işi sürüncemede bırakmaya çalışarak bir şey elde edemeyecek, kaybedecektir. Bu ona net bir şekilde anlatılmalıdır.

Yoksa Cenevre de diğer başarısız Kıbrıs zirvelerinin yanında yerini alır.

Bir farkla...

Bu kez hiçbir şey eskisi gibi kalmaz!