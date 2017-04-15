Beyarmudu’nda Rum Polisi devriye geziyor!

Beyarmudu Köyü sakinlerinden Güray Kafa, Beyarmudu Kooperatifini 20 yıl önce bir şebekenin dolandırdığını belirterek, bunun bedelinin köylüye ödetilmek istendiğini söyledi.

YeniBakış/Deniz Abidin

Beyarmudu Köyü sakinlerinden Güray Kafa, Rum polisinin köy içinde devriye gezerek, Türk dükkanlarından alışveriş yapan Rumları tespit ederek ceza kestiğini belirtti. Kafa, Rum Polisi’nin Rum vatandaşları korkutmak istediğini, Türk dükkanlarından alışveriş yapılmasını engelleme girişimine başladığını söyledi.

Güray Kafa, Beyarmudu Kooperatifini bir şebekenin dolandırdığını belirterek, bunun bedelinin köylüye ödetilmek istendiğini söyledi.

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