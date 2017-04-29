Burcu Okumuş’un ailesi'nden kadın örgütlerine çağrı

Sokak ortasında kocası tarafından canice katledilen Burcu Okumuş’un ailesi davanın yakın takibi ve katilin en ağır cezayı alması için yeniden Kıbrıs’a geldi. Aile kadın örgütlerine davaya sahip çıkmaları çağrısı yaptı

Nadire BAHADİ-HAVADİS

Kocası tarafından 18 Nisan’da Mağusa’da sokak ortasında 5 yerinden bıçaklanarak öldürülen Burcu Okumuş’un ailesi davalarına sahip çıkmak için KKTC’ye geldi.

2015 yılından bu yana üniversite eğitimi için Özgür Okumuş ile birlikte ülkeye yerleşen Burcu Okumuş’un canice katledilmesinin ardından genç kadının yaşadıklarını bilen ve tanıklık edenlerden duydukları ile aile dehşete düştü.

Yaşadıkları kötü olayın ardından cinayet zanlısı ile ilgili gelişmeleri öğrenmek adına Mağusa Polis Müdürlüğü’nde soruşturma subayı ile görüşen aile, basına yaptıkları açıklama ile KKTC halkına çağrıda bulundu.

Acılı aile özellikle kadın örgütlerine seslenerek Burcu’nun davasına sahip çıkılmasını istedi.

Acılı baba Yaşar Akçakaya 5 yıl Özgür Okumuş ile evli kalan kızının acı ve ızdırap içinde bir yaşam sürdüğünü öğrendiklerini ancak Burcu’nun kendilerine hiçbir sorunu hissettirmediğini söyledi.

Günlerdir gözyaşları dinmeyen baba kızının yaşadıklarına tanıklık edenlerin ise konuşmak için Burcu’nun ölümünü beklemesine isyan etti.

Akçakaya: Ben hataları ve sevapları ile kızımın yanında oldum

Yasaların mazlumu zulmedenden korumak için yapıldığını söyleyen acılı baba, güçlünün güçsüzü ezip istediği gibi öldürdüğü bir ülkede adaletin olmadığını o zaman herkesin kendi adaletini kendisinin sağladığını belirtti. “Biz KKTC adaletine inanıyor ve güveniyoruz” diyen Akçakaya, bu davanın KKTC’nin geleceğinin göstergesi olacağını söyledi. “Bir ülkenin yaşanabilir bir yer olması isteniyorsa bu tür olaylara asla müsaade edilmemeli ve bu tür suçları işleyenler en ağır cezayı almalı” diyen Akçakaya, “benim kızımın önünde koskoca yaşanmamış bir ömür vardı bu yılların hesabını kim verecek.

Kızımın bütün ömrü bizim bütün emeklerimiz heba oldu gitti. Ben kızımın saçının teline dokunmaya kıyamazken, zorba bir katil geldi ve benim çocuğumu göz göre göre katletti” dedi.

“Kızım bu katile inanarak evlenmek için kaçtı biz bu evliliğe onay vermediysekte ben kızıma asla sırt dönmedim. Aldığı nefes akciğerlerine gidiyor olsa da damarlarında akan kan benim kanım olduğu için onu hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Hataları ve sevapları ile hep kızım olduğunu söyleyerek ömür boyu arkasında olacağımı ona her zaman söyledim ve hissettirdim” şeklinde konuştu.

Duydukları acılarına acı kattı

Üniversite eğitimi alması için Burcu’ya hep destek olduğunu söyleyen Yaşar Akçakaya 2 yıllık eğitiminin 1 ay sonra sona ereceğini ve tüm ailenin dört gözle Burcu’nun geri dönmesini beklediğini söyledi. “ Bu cani Burcu’nun bizim yanımıza döneceğini bildiği için cinayeti planlayarak yaptı” diyen acılı baba, yaşadıkları acının tarifi imkansız bir acı olduğunu söylediler.

“Evimizde rahat yatamıyoruz, gece uyku uyuyamıyoruz” diyen acılı baba, bu sebeple yeniden KKTC’ye geldiklerini belirtti. Burcu’nun ölümünden sonra pek çok arkadaşı Burcu’yu ve katili tanıyan çok sayıda kişinin kendilerine ulaştığını belirten Akçakaya, genç kadının okumak için geldiğini ancak bu süre içinde çok kez kocası Özgür Okumuş tarafından dövülüp hırpalandığını, para konusunda sömürüldüğünü öğrendiklerini söyledi.

Duydukları karşısında acılarına acı eklendiğini belirten aile, yaşananları bilenlerin Burcu, öldürülmeden önce kendilerine söylememesine isyan etti.

“Davamızın takipçisi olacağız”

Özgür Okumuş’un en ağır cezayı almasını istediklerini belirten aile, daha önce söyledikleri gibi tüm davaların takipçisi olacaklarını yinelediler. KKTC halkına çağrıda bulunarak “Burcu’yu unutmayın, unutturmayın” diyen aile, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bu gün Burcu Okumuş için yoğun bir kalabalığın destek vereceği bir eylem düzenleneceğini duyurdu.