CAS çalışanları beş parasız!

CyprusAirport Services (CAS) şirketindeki işlerine son verilen Emek-İş üyeleri, Meclis önünde geçen hafta başlattığı çadır eylemini sürdürüyor. CAS çalışanları işlerine geri alınana kadar eylemlerini sürdürmeye kararlı

ÖFKE KESKİN: İşten durdurulan CyprusAirport Services (CAS) şirketi çalışanları, adeta öfke kustu. Sendikalaştıkları gerekçesi ile işten durdurulduklarını söyleyen CAS çalışanları bu duruma isyan etti. Çalışanlar, şirket yönetimi ile ilgili bakanlığa dava açmaya hazırlanıyor

BEŞ PARASIZ: Yılbaşı üstü işlerinden durdurulan 31 CAS çalışanı, 2017’yi hem parasız hem de sokakta karşılayacak. İşten çıkarıldıkları için CAS’tan maaş alamayan 31 kişi, Sosyal Sigorta Dairesi’nde halen CAS’ta çalışıyor görünüyor, işsizlik ödeneği de alamıyor

TEHDİT İDDİASI:Şirket yönetimi tarafından sendikal eylemlere katılmamaları konusunda tehdit edildiklerini savunan CAS çalışanları: ‘Sendikal eylemlere katılırsanız işten durdurulursunuz’ diye tehdit eden yönetim, şimdi de sendikal eylemlerinizden vazgeçerseniz sizi geri işe alırım diye şantaj yapıyor

“YASADIŞI DURUM YOK”: CAS Genel Müdürü Fikret Çavuşoğlu, işten durdurulan 16 kişinin 3 aylık deneme amaçlı istihdam edildiğini, sürenin dolmasının ardından yasal hakları ödenerek işten durdurulduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, işten durdurulan eski personelin yasal haklarının ise aybaşı ödeneceğini belirtti

Duygu Alan’ın haberi HAVADİS'te