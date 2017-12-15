Çeyrek altın ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz kararının ardından değer kazanan dolar kuruna paralel 157,1 liraya kadar yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 156,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,22 değer kaybederek 156,3 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 257, Cumhuriyet altını 1.046 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen ons altın ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 1.255,2 dolar seviyesinde dengelendi.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararından sonra altının ons fiyatının alış ağırlıklı bir seyir izlediğini ifade ederek, dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan gerilemenin altın fiyatlarını olumlu yönde desteklediğini kaydetti.

Uzmanlar, "Altının ons fiyatı, 1.240 doların üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yükselişlerini devam ettirebilir diye tahmin ediyoruz. Altının ons fiyatında 1.261 dolar seviyesini direnç, 1.240 doları destek olarak takip edeceğiz. Ancak altının ons fiyatında teknik olarak düşüşlerin bittiğini söylemek zor" diye konuştu.