CTP: Ertuğruloğlu Kıbrıs Türk halkının itibarını yerle bir ediyor!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun icraat ve açıklamalarını eleştirerek, “Ertuğruloğlu, Meclis’te veya Kıbrıs Türk halkını temsil etme yeteneğine sahip başka herhangi bir ortamda bir kez bile tartışılmamış olan “Monaco modeli” ve benzeri suni gündemleri dilediği zaman dilediği yerde yaratma hak ve yetkisine sahip değildir” dedi.



CTP’den yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun son dönemlerde art arda gelen icraat ve açıklamalarının, “gerginlikten medet uman, Kıbrıs Türk halkının itibarını uluslararası toplum nezdinde her gün biraz daha yıpratmaya yönelen ve temsil ettiği zihniyetin geleneğini sürdürerek kendi aklından geçenleri Kıbrıs Türk halkının ortak görüşü gibi yansıtmakta herhangi bir sakınca görmeyen bir yaklaşım” olduğu iddia edildi.



CTP açıklamasında, Monaco modeli açıklamasının; “devletin de, ülkenin de, halkın da sahibi benim” zihniyetinin açık bir yansıması olduğu ileri sürülerek, bunun kabul edilemez olduğu kaydedildi.



Açıklamada, “Bilinmelidir ki aynı şahsın, Dışişleri Bakanı sıfatıyla da olsa, savaş çığırtkanlığı yaparak, ‘gerekirse vururuz’ gibi bir açıklamayı büyük bir ciddiyetsizlikle yapması da Kıbrıs Türk halkını hiç bir biçimde bağlamamaktadır” ifadeleri kullanıldı.



Ertuğruloğlu’nun ortaya koyduğu dil ve aklın, Kıbrıs Türk halkının dili ve aklı olmadığı ifade edilen açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan birkaç yüz Rum ve Maronit’e erzak yardımıyla ilgili tutumun halkın geniş kesimlerinde ciddi bir tepkiyle karşılandığı, bugün Birleşmiş Milletler tarafından taşınan erzaktan yalnızca ilaçların Kuzey’e geçişinin sağlanabilmiş olmasının, Ertuğruloğlu’nun Kıbrıs Türk halkının itibarını yerle bir etme çabasının vardığı noktayı en açık biçimde ortaya koyduğu iddia edildi.



CTP açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Ertuğruloğlu’nun dili, düşüncesi, gerginlikten medet uman tutumu, davranış ve icraatları halkımızın dili ve düşüncesiyle uyum içerisinde değildir. Kendisi de, temsil ettiği zihniyet de “devlet de, ülke de, halk da benim, bunların hepsi benimdir” yaklaşımından bir an önce vazgeçmelidir.



Bu şartlar altında Kıbrıs Türk halkını temsil niteliğini tamamen yitirmiş olan bu şahsın halkımızın dış dünyaya açılan yüzü konumundan bir an önce uzaklaşması gerekir. Halkımızın da bizim de bu halkın itibarını yerle bir etmekten başka bir gündemi olmayan bu zihniyete tahammülümüz kalmamıştır. CTP, halkımızın itibarını zedeleyen bu girişimlerin ve onların faillerinin karşısında durmaya devam edecektir”.