Defne dergisi yayınlandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin ülkedeki kültür sanat etkinliklerini belgelemek amacıyla 2006 yılının sonunda gazete formatında yayımlamaya başladığı ve ücretsiz olarak dağıtılan Defne Kültür Sanat Dergisi’nin 36. sayısı yayımlandı. İçinde sergi, müzik-dans, festival, halk bilimi, tiyatro ve edebiyat bölümlerinin yanı sıra çeşitli röportajların yer aldığı, 36. Defne Kültür Sanat Dergisi dağıtıma başlandı.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre arşiv nitelikli olan Defne Dergisi okuyucularına Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova ile Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp’ın sunuş yazılarıyla sesleniyor. Düzeltisini Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Nuri Ünüçok ve Emekli Edebiyat Öğretmeni Yazın Sanatçısı Ayşe Tural’ın yaptığı Defne Dergisi’nde, KKTC’de düzenlenen ve KKTC’li sanatçıların yurt dışında düzenlediği veya katıldığı etkinlikler hakkındaki haberlere yer veriliyor. Kültür Dairesi personellerinden Ceyhan Özyıldız’ın yayın yönetmenliğini üstlendiği Dergi’nin yayına hazırlanmasında da Kültür Dairesi personellerinden; Bedia Kale, Ceyhan Özyıldız, Dr. Fatoş Giritli, Güzide Alicik, Işıl Candan Kalkan, Nurperi Özgener, Pervin Aremek ve Serap Sürahi görev alırken Dergi’nin grafik tasarımını da Leman Ünverdi yaptı.

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, sanatçılar ve kültür sanatla ilgili sivil toplum örgütlerine dağıtıldığı belirtilen Defne Kültür Sanat Dergisi’nin 2000 adet basıldığı Dergi’yi okumak isteyenlerin Daire’den temin edebilecekleri bildirildi.