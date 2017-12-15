Denktaş, Kerkük Heyetini Kabul Etti

Partiden yapılan açıklamaya göre, DP Genel Merkez’de gerçekleşen görüşmede Irak Türkmen Milli Parti Kurucu Başkanı Dr. Muzaffer Arslan, Kerkük Kültür Derneği Başkanı, Gazeteci Dr. Şemsettin Kuzeci, Kerküklü Sanatçı Ömer Türkmenoğlu, KKTC Ülkü Ocakları Başkanı Fatih Arıcı ile KKTC Ahıska Türkleri Dernek Başkanı Hakan Uygun yer aldı.



Görüşmenin başında KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle anan heyet sözcüleri, Rauf Denktaş’ın Türk Dünyasının Liderlerinden biri olduğunun bilincinde olduklarını ve ondan aldıkları bilgi birikim ile bugünkü mücadelelerine şekil verdiklerini belirtti.



“Yıllardır söylüyoruz, Türkçe konuşan tüm ülkeler kendi içinde, tıpkı AB’nin yaptığı gibi ortak ekonomik bir zemin oluşturmalı. Ancak bunu henüz başarmış değiliz” diyen da Denktaş, bu konuda bir birlikteliğin kendilerini daha güçlü kılacağına olan inancını dile getirdi.



Türkiye Cumhuriyeti ve Anadolu halkının Türk devletlerine olan hassasiyetine dikkati çeken Denktaş, bu konuda heyete, “Tıpkı Kıbrıs Türk halkı gibi sizlerde Anadolu halkını yanınıza alın. Bizim bugüne kadar gücümüz Anadolu halkının bize yönelik hassasiyeti olmuştur” dedi.



Görüşme sonunda Kerkük Kültür Derneği Başkanı, Gazeteci Kuzeci, DP Genel Başkanı Denktaş’a Kerkük Kalesi hatırası ve Irak Türkmen Bayrağı takdim etti.

