DEV-İŞ: Asgari ücrette hayal kırıklığı

Dev-İş Genel Başkanı Hasan Felek yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin gecikmeli bir şekilde 190 TL’lik bir artışla belirlendiği, buna göre yeni asgari ücretin brüt 2 bin 365 TL olduğuna işaret ederek “ Geçen yılın son altı ayının hayat pahalılığı oranı ile bu yılın ilk iki ayının hayat pahalılığı oranı doğrultusunda bir artış yapıldığını gözlemlemekteyiz” dedi.

Asgari ücret belirlenirken yine Asgari Ücret Yasası’nın hiçe sayıldığını, sermayenin çıkarları doğrultusunda hareket edildiğini ileri süren Felek, “Sağlık Bakanlığının Gıda Endeksi, Ticaret Dairesinin Fiyat Endeksi, DPÖ’nün hane halkı anket verileri dikkate alınacağı söylenmesine rağmen maalesef bilimsel veriler yok sayılarak, at pazarlığı devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

Bu sürecin kendilerine, “asgari ücret komisyonunda asgari ücret yasasına değil, başka güç ilişkilerine boyun eğerek asgari ücret belirlendiğini, Asgari Ücret Yasası hesaplama şekli açısından net veriler öngörmesine rağmen hükümetler tarafından sadece bir süs unsuru olarak kullanıldığını ve asgari ücretlinin doğrudan temsiliyetinin olmadığı bir süreçten, asgari ücretli için gerçekçi bir sonuç ortaya çıkmayacağını” gösterdiğini söyleyen Felek, “Bu da özel sektörde sendikalaşmaktan ve sektörel toplu pazarlık süreçlerinden geçmektedir” dedi

Felek, sendikalara ve emek güçlerine düşen görevin özelde sendikalaşmanın önünün açılması için her platformda ve her düzeyde mücadeleyi yükseltmek olduğunu vurguladı.