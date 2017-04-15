Dikkatsizlik yolu savaş alanına çevirdi

Mağusa Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında 4 araç çarpıştı, araçlardan biri askeri TIR’ın altına girdi. Kazada hafif yaralanan Cahide Alper Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı

Havadis/Nadire BAHADİ

Mağusa Lefkoşa anayolunda dün 17:00 sıralarında meydana gelen trafik kazası korkuttu.

Pirhan’da bulunan askeri kışla önünde meydana gelen trafik kazasında bir araç sürücüsünün dikkatsizliği pahalıya patladı.

Kazaya 3 araç 1 askeri TIR karıştı.

Araçlardan biri askeri TIR’ın altına girerken kazada şans eseri hafif sıyrıklarla atlatıldı.

Trafik akışı durdu o duramadı

Polisten edinilen bilgiye göre kaza, Mağusa’dan Lefkoşa’ya doğru giden 27 yaşındaki Ahmet Özdemir’in kullandığı KK 537 plakalı van aracı ile dikkatsizliği ve ihmalkarlığı sonucu Pirhan askeri kışla önlerine geldiği sırada trafik akışının durduğunu fark etmeyerek önünde hareketsiz haldeki Semir Tümkan yönetimindeki FM 877 plakalı araca çarpması ile meydana geldi.

Çarpma sonucu sağ şeride savrulan FM 877 plakalı araç, arkasından gelen Tukay Alper yönetimindeki GN 737 plakalı aracın sol ön yan kısmına çarparken, çarpmanın etkisi ile bu kez GN 737 plakalı araç savrularak, yolun ortasında bulunan ve askeri kışlaya dönüşe geçen askeri TIR’ın altına girdi.

Polis kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürürken, Mağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cahide Alper’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.