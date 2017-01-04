Doğa Rutkay’dan annelik açıklaması

Kerimcan Kamal'la evli olan Doğa Rutkay, bu yıl anne olmayı düşündüğünü açıkladı.



Oyuncu Doğa Rutkay, interaktif talk show programı ‘Hadi Be'ye konuk oldu. Rutkay, canlı yayında kendisine soru yönelten sosyal medya kullanıcılarına samimi açıklamalarda bulundu.

“BU YIL ANNE OLACAĞIM”

Artık anne olmak istediğini söyleyen Doğa Rutkay “Bu yıl içerisinde planlarım arasında çocuk yapmak var. Artık zamanı geldi. Artık dünyada benden de bir canlı olsun ve insanları güldürsün. Kerimcan'ın benden önceki evliliğinden bir oğlu var, bir kız çocuğum olsun isterim” diye konuştu.

“CİMRİ BİRİ DEĞİLİM”

Marka takıntısı olmadığını ve marka elbiselere para vermediğini söyleyen Doğa Rutkay, “Cimri birisi değilim ama emeğime saygı duyuyorum. Büyük markalara hiç para harcamadım. Onlara vereceğim parayla dünyayı geziyorum. Bir tek kaliteli ayakkabı giyiyorum. Sade ve doğal olan tarafta oldum” dedi.

YALANA TAHAMMÜLÜM YOK”

Hayatta en çok bekletilmeye ve yalana tahammülü olmadığını söyleyen Doğa Rutkay; “Bekletilmeyi ve verilen sözün tutulmamasından nefret ediyorum. Bunları sevmiyorum ama kocam beni çok bekletiyor ve hazırlanamıyor. Kerimcan çok yavaş, ben ise tam tersi çok hızlı ve hamarat bir ev hanımıyım” dedi.

“OYUNCULUK SON ÇAREMDİ”

Oyunculuğun son çaresi olduğu için başladığını belirten Doğa Rutkay “Arkeolog olmak istedim ama üniversitede tarih bölümünü kazanamadığım için son çarem oyunculuktu. Bende konservatuara girdim. Eğer tarih bölümünü kazansaydım çok iyi bir tarihçi olurdum. Şimdide dönem diziler var ama ben dönem dizilerinde yer almam. Çünkü ben insanları güldürmeyi seviyorum” dedi.



