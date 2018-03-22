Dunca Binbaşı’nın Vasiyetini Biz Yerine Getirelim

Zeytin Dalı Operasyonu sırasında Afrin'de şehit düşen Binbaşı Mithat Dunca'nın Kıbrıs vasiyeti ortaya çıktı. Havadis Gazetesi'nden Mehmet Moreket'in gündeme taşıdığı vasiyette Binbaşı, eşinin ve kızının önceden planlanan Kıbrıs seyahatlerini yapmalarını istiyor.

İŞTE MEHMET MOREKET'İN O YAZISI

Afrin harekatını ve şehit haberlerini içimiz burkularak uzaktan izliyoruz. Ama ne evlere ateş düşüyor, ne hayatlar alt üst oluyor, nice çocuk babasız büyüyor, bunu yaşamayan anlamaz.

Geçtiğimiz gün toprağa verilen Binbaşı Mithat Dunca’nın vasiyeti bu acı hikayelerin birinin detaylarını saklıyordu.

Binbaşı ölmeden önce, bir arkadaşına vasiyet yazmış. Nereye gömülmek istediğinden, Eskişehirspor aşkına ve ödenecek borçlarına kadar.

Ama bir cümlesi var ki, ucu ta buralara ulaştı. Binbaşı, eşinin ve kızının önceden planlanan Kıbrıs seyahatlerini yapmalarını istiyor.

İşte burada bize de görev düşüyor...

Aile acılı...

O vasiyeti hemen yerine getirmeleri mümkün değil. Ama bir süre sonra, kendilerinin kabul edecekleri bir tarihte, Kıbrıs’a gelmelerini biz sağlamalıyız...

Turizm Bakanlığı mı olur, oteller mi olur, birisi şimdiden üstlenmeli. Şöyle dört başı mamur bir tatil.

Ne dersiniz..?

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