Eide'den çarpıcı açıklama

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Espen Barth Eide, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüştü.

Atina’yı ziyaret eden Eide’nin, Kocias ile Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmesinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili Cenevre’de gerçekleştirilecek toplantı öncesi son gelişmeler değerlendirildi.

Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Eide, Kıbrıs’ta çözüm konusundaki beklentilerin, son gelişmeler ile geçmişe oranla çok daha iyi noktada bulunduğunu ifade etti.

Taraflar arasında bazı anlaşmazlıklar bulunduğunu ancak bunların aşılabilecek meseleler olduğunu belirten Eide, “Müzakerelerdeki dikenler, garanti ve güvenlik konularıyla ilgili. Sanırım, iki lider baş başa bırakılsaydı sorun çözülecekti.” dedi.

Eide, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Cenevre’deki müzakerelere katılıp katılmayacağı” sorusu üzerine, iki ülke liderlerinin müzakerelere katılımının iyi olacağına inancını dile getirerek, bu olasılığı desteklediğini söyledi.

Kocias ise, Cenevre’de Kıbrıs müzakerelerinin önü açık bir şekilde gerçekleşeceğini belirterek, bunun başarısızlıkla sonuçlanma olasılığı bulunmadığını bildirdi.

“Cenevre’deki konferansa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in katılıp katılmayacağına dair bilgisi bulunup bulunmadığı” sorusu üzerine Kocias, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı bilgisini verdiğini, May’in katılıp katılmayacağının ise bugün belli olacağını söyledi.

Öte yandan, Yunanistan Başbakanı Çipras’ın, Cenevre’deki toplantı öncesi, Kıbrıs sorunu ile ilgili ortak bir yaklaşım sağlanabilmesi için ülkesindeki siyasi partilerin genel başkanları ile toplantılar gerçekleştirdiği ve Avrupalı liderler ile de telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.

Yunan medyasında çıkan ve hükümet çevrelerine dayandırılan haberlerde, Çipras’ın, aralarında İngiltere Başbakanı May’in de bulunduğu Avrupalı liderler ile telefon görüşmelerinde, “Kıbrıs’ta garantörlük sisteminin iptal edilmesi ve Türk askerinin adayı terk etmesi” şeklindeki Yunan tezlerini ayrıntıları ile dile getirdiği kaydedildi.

Haberlerde ayrıca, Meclis’te grubu bulunan parti liderleri ile başbakanlıkta gerçekleştirilen toplantılarda, Kıbrıs meselesinin yanı sıra Türk-Yunan ilişkileri ile ilgili ortak bir milli çizgi belirlenmesi konusunun görüşüldüğü ifade edildi.

Bu kapsamda, Türkiye, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında yeni bir denge oluşturularak bölgede ortak iş birliğinin sağlanması için üçlü bir dostluk anlaşması imzalanmasının hedeflendiği ileri sürüldü.

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Kocias’ın, yeni BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kıbrıs meselesini görüşmek üzere bugün New York’a hareket edeceği bildirildi.