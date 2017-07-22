Eliz Maloney, Avrupa Gençler Şampiyonası’nda korta çıkacak

3'üncü kez Wimbledon Junior’da mücadele eden tenisteki gururumuz Eliz Maloney Yorgancı, bu kez İsviçre’de düzenlenecek Avrupa Gençler Şampiyonası’nda korta çıkacak.

Teniste, Wimbledon Junior’a üçüncü kez katılarak ülkemize bir gurur daha yaşatan Eliz Maloney Yorgancı, bu kez Avrupa Gençler Şampiyonası’nda korta çıkıyor.

Her ülkeden en iyi iki oyuncunun katılacağı şampiyona, sporcumuz açısından büyük öneme sahip olacak.

Eliz, İsviçre’nin Klosters şehrinde 24-30 Temmuz tarihleri arasında yer alacak Avrupa Gençler Şampiyonası’nda (European Junior Championships) hem tekler hem de çiftlerde madalya mücadele verecek.

11 yaşında profesyonel olma hedefiyle İngiltere’ye giden Eliz, okulu ve Büyük Britanya geneli de dahil olmak üzere farklı ülkelerde düzenlenen ITF Junior organizasyonlarındaki başarılarıyla kendini ispatlıyor.

Sporcumuz en son üçüncü kez katıldığı Wimbledon Junior’da teklerde ikinci, çiftlerde ise ilk turda güçlü rakiplerine kaybederek elenmişti.

Yeşim Tuncel KOTAK