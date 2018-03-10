Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin İl Kongresi öncesi salon dışında bekleyenlere seslendi. Cumhurbaşkanı'nın bozkurt işareti yapmasi dikkat çekti.

Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan" dediği sırada önce bozkurt işareti yaptı, ardından da 'rabia' işaretiyle devam etti.

Konuşmasında terörle mücadelede kararlılık mesaji veren Erdoğan, Afrin harekatıyla ilgili de "İlerleyişimiz devam ediyor, sınırımızda terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz, güvenlik güçlerimiz gereğini yapıyor" ifadelerini kullandı.