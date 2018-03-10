HABER KIBRIS

Erdoğan'dan "bozkurt" işareti

Mersin'deki ilk kongresi öncesi halka seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "bozkurt" işareti yaptı.

10/03/2018

Erdoğan'dan "bozkurt" işareti
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Türkiye  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Mersin İl Kongresi öncesi salon dışında bekleyenlere seslendi. Cumhurbaşkanı'nın bozkurt işareti yapmasi dikkat çekti.

Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan" dediği sırada önce bozkurt işareti yaptı, ardından da 'rabia' işaretiyle devam etti.

Konuşmasında terörle mücadelede kararlılık mesaji veren Erdoğan, Afrin harekatıyla ilgili de "İlerleyişimiz devam ediyor, sınırımızda terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz, güvenlik güçlerimiz gereğini yapıyor" ifadelerini kullandı.





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TAGS: erdoğan, türkiye, haber, kıbrıs
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