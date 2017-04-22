Erhürman, CTP'nin yeni dönem yol haritasını paylaştı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), genişletilmiş ilçe meclisi toplantısı Güzelyurt’ta gerçekleşti.

CTP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, toplantıda konuşan CTP Genel Başkan Tufan Erhürman, kurultayın ardından geçen beş ayın değerlendirmesini yaparak üyelere gelişmeleri aktardı.

Toplantıda üyelerin sorularını da yanıtlayan Erhürman, partinin yeni dönem yol haritasını paylaştı ve Kıbrıs Sorunu’nda yaşanan gelişmelerle hükümetin icraatlarını değerlendirdi.

Toplantıda, Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali de açılış konuşması gerçekleştirdi.

HAKLAR İÇİN POLİTİKA ÜRETİLECEK

CTP Genel Başkan Tufan Erhürman bölgedeki fabrikalarda çalışan, çoğu kadın olan 300’ün üzerinde emekçinin yaşadıkları sorunların insan hakları sorunu olduğunu ifade ederek, bu haklar için CTP’nin politika üreteceğini söyledi.

CTP’nin beş aydır sokakta olduğu, üreticiyle, hayvancıyla görüştüğü, üretimi planlamak için üreten insanlara ulaştığı, birlikte masaya oturup yol haritası çizdikleri ve bunların zamanı geldiğinde kamuoyu ile paylaşılacağını belirten Erhürman, bu dönemde Kıbrıslı Türklerin tüketen değil üreten bir topluma dönüşmesi için ağırlıklı olarak ekonomi politikaları üzerinde çalıştıkları, göreve iğneden ipliğe her şeyi planlamış olarak gelecekleri ve halkın desteği ile bunları hayata geçireceklerini belirtti.

“Kimsenin beş sene daha UBP-DP’yi bu memleketin başına musallat etme lüksü yoktur” diyen Erhürman, aksi takdirde ülkeye geri döndürülmesi mümkün olmayan zararlar verileceğini savundu.

USÜLSÜZ VATANDAŞLIK

11 ayda 7 bin 200 kişiye usulsüz vatandaşlık verildiğini de iddia eden Erhürman, nerede doğmuş, hangi etnik kökene mensup, hangi dini veya mezhepsel inanca sahip olurlarsa olsunlar gelecek kuşaklar adına endişeli olduğunu, “ülkeyi perişan eden bu yönetim anlayışını yıkmak ve yerine yenisini koymak için güçlü şekilde iktidara gelmekten başka şansları olmadığını “ söyledi.

GÜZELYURT BELEDİYESİ’Nİ KAZANMAMIZ GEREKİYOR

Erhürman bu dönemde ekonomi politikalarının merkezine turizmi ve üretimi koyduklarını belirterek, diğer tüm sektörleri turizm etrafında planlayacaklarını kaydetti.

Erhürman, turizm politikalarının işin ehli ekiplerce çalışılmakta olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Lefke’ye gidiyorum, Lefke beni heyecanlandırıyor. Orada çok güzel işler yapıyoruz, daha da güzellerini yapabiliriz. Karpaz’a gidiyorum heyecanlanıyorum. Çok güzel işler yapan belediye başkanlarımız var ama çok daha güzel şeyler de yapabiliriz. Girne’ye gidiyorum, şehir merkezi adına üzülüyorum, oraya geri döndürülmesi çok zor zararlar verildi ama Zeytinlik’te, Lapta’da, Çamlıbel’de yapılabilecek çok güzel işler var.

Üzülerek söylemeliyim ki şu anki haliyle beni heyecanlandırmayan tek kent Güzelyurt. Buraya öyle bir zihniyet musallat oldu ki ne geçmişi, ne bugünü, ne de geleceği bıraktı. Ne yapıp edip Güzelyurt’ta belediyeyi almamız gerekiyor. Ama seçimden önce, Güzelyurt için nasıl bir hayalimiz olduğunu, bu kente ilişkin planlarımızı, projelerimizi Güzelyurtlularla paylaşarak tabii”

ÇOĞU KADIN OLAN EMEKÇİLER HAKSIZLIĞA UĞRUYOR

Altı ilçenin arasında istihdam açısından en geride olanın Güzelyurt olduğunu savunan Erhürman, Güzelyurt’taki işsizlik ve özellikle genç kuşakların kentten göçü konusunda CTP’nin yapacak çok şeyi olduğunu belirtti.

Güzelyurt paketleme fabrikalarında çoğu kadın olmak üzere 300’den fazla emekçi çalıştığını, bu emekçilerin en iyi ihtimalle 120 gün çalışabildiğini ve 150 günü dolduramadıkları için sigorta açısından ciddi sorunlar yaşadıklarını belirten Erhürman şöyle dedi:

“300 emekçi demek 300 ev, 300 aile demek. Biz emekçiler ve başta da kadın emekçiler için politika geliştirmek zorundayız. Günde 10-12 saat çalışan emekçiler var. Sigortası işlemeyen, yeterince ürün olmadığı için dört ay çalışmak zorunda kalan ve sigorta olanaklarından yararlanamayan 300 emekçi… Bu, emekçi hakları açısından, insan hakları açısından kabul edilebilir değil. Bu CTP’nin meselesidir. Yapmamız gereken çok iş var”

Güzelyurt İlçe Başkanı Doğan Şahali de partinin yeni dönemde yakaladığı dinamizme değinerek örgütün faaliyetlerini daha da artıracağı ve bu dönemde her bir üyeye büyük görevler düştüğünü söyledi.