Erkek nüfus çoğunlukta

KKTC’de bölgelere göre yapılan ve cinsiyete göre ayrılan nüfus tespitinde, nüfusun yarısından fazlasını erkeklerin oluşturduğu kayıtlara geçti.

YeniBakış/Özlem Çimendal

Devlet Planlama Örgütü’nün en son 2011 yılında yaptığı detaylı nüfus tespitinin sonuçlarına göre KKTC’de erkeklerin oranı kadınların oranına nazaran oldukça önde olarak kayıtlara geçti.

94 binlik nüfusun 50 binini erkekler oluşturuyor

Lefkoşa’da 2011 yılında bölgelere göre yapılan ve cinsiyete göre ayrılan nüfusun 49 bin 838’ini erkekler oluştururken, 44 bin 986’sını ise kadınların oluşturduğu görülürken, yaklaşık toplam 94 binlik nüfusun 50 binini erkekler oluşturdu. Yani Lefkoşa nüfusunun yarısından fazlasını erkekler oluşturuyor.

Mağusa’da kadın nüfusu erkeklere göre 4 bin daha az

Mağusa’da ise bu oran erkeklerde 2011 yılında 36 bin 742 iken kadınlarda 32 bin 999 olarak kayıtlara geçti. Mağusa’da erkekler 4 bin gibi bir farkla, kadın nüfusunun önünde yer aldı.

Girne ile Mağusa kadın-erkek nüfusunda başa baş

Girne’de ise kadınların erkeklere oranı Mağusa ile hemen hemen aynı oranları gösterirken, Mağusa’da 36 bin 742 olan erkek nüfusu Girne’de 36 bin 718 olarak belirlendi. Yine Mağusa’da 32 bin 999 olan kadın nüfusu oranı Girne’de 32 bin 445 olarak görülürken, Mağusa ile hemen hemen aynı oranlara sahip oldukları da raporlara yansıdı.

Güzelyurt nüfusta diğer bölgelerin yarısına tekabül ediyor

Güzelyurt’un nüfusu ise Lefkoşa, Mağusa ve Girne’ye göre oldukça düşük kalırken, diğer bölgelerin toplam nüfusunun ancak yarısına tekabül ettiği görüldü. Güzelyurt’ta 30 bin 037 toplam nüfusun 15 bin 661’ini erkek nüfusu oluştururken, 14 bin 376’sını kadınlar oluşturdu.

Kadın-erkek nüfus farkı en az İskele’de

İskele ise toplam nüfusu ile ancak diğer bölgelerin üçte birine tekabül ederken, 11 bin 524’ünü erkek nüfusu, 10 bin 968’ini ise kadın nüfusu oluşturdu.

İlçe ve cinsiyete göre sürekli ikamet eden nüfus-2011

Kadın Erkek Toplam

LEFKOŞA: 44 bin 986 49 bin 838 94 bin 824

MAĞUSA: 32 bin 999 36 bin 742 69 bin 741

GİRNE: 32 bin 445 36 bin 718 69 bin 163

GÜZELYURT: 14 bin 376 15 bin 661 30 bin 037

İSKELE: 10 bin 968 11 bin 524 22 bin 492

İlçe ve cinsiyete göre yüzdelik oranı

Lefkoşa: Erkeklerin oranı kadınlardan %9

Mağusa: Erkeklerin oranı kadınlardan %10

Girne: Erkeklerin oranı kadınlardan %11

Güzelyurt: Erkeklerin oranı %8

İskele: Erkeklerin oranı %4 fazla

İlçelerin merkez belediyeleri ve cinsiyete göre sürekli ikamet eden nüfus-2011

Kadın Erkek Toplam

LEFKOŞA: 29 bin 118 32 bin 260 61 bin 378

MAĞUSA: 18 bin 895 22 bin 025 40 bin 920

GİRNE: 15 bin 495 17 bin 712 33 bin 207

GÜZELYURT: 9 bin 237 9 bin 709 18 bin 946

İSKELE: 3 bin 939 3 bin 967 7 bin 906

İlçelerin merkez belediyeleri ve cinsiyete göre yüzdelik oranı

Lefkoşa: İlçelerin merkez belediyeleri ve cinsiyete göre erkekler kadınlardan %9

Mağusa: İlçelerin merkez belediyeleri ve cinsiyete göre erkekler kadınlardan %35

Girne: İlçelerin merkez belediyeleri ve cinsiyete göre erkekler kadınlardan %12

Güzelyurt: İlçelerin merkez belediyeleri ve cinsiyete göre erkekler kadınlardan %4

İskele: İlçelerin merkez belediyeleri ve cinsiyete göre erkekler kadınlardan %0.7 fazla