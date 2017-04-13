Güney Kıbrıs’taki Kürtler Açlık Grevinde

Güney Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren Kürtlerin, Türkiye’deki cezaevlerinde tutuklu bulunan ve geçtiğimiz şubat ayından bu yana açlık grevi yapan Kürtlere destek olmak amacıyla dün Limasol’da iki günlük açlık grevine başladıkları haber verildi.

“Theofilos” isimli Kürdistan Kültür Merkezi’nin organize ettiği açlık grevine katılmak için, 20 civarında kişinin dün Limasol Kaymakamlık binası önünde toplandığını yazan Fileleftheros, katılımcıların bölgeden geçenlere bilgilendirici broşür dağıttıklarını ekledi.