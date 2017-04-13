HABER KIBRIS

Güney Kıbrıs’taki Kürtler Açlık Grevinde

13/04/2017

Güney Kıbrıs’taki Kürtler Açlık Grevinde
ads

Güney Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren Kürtlerin, Türkiye’deki cezaevlerinde tutuklu bulunan ve geçtiğimiz şubat ayından bu yana açlık grevi yapan Kürtlere destek olmak amacıyla dün Limasol’da iki günlük açlık grevine başladıkları haber verildi.

“Theofilos” isimli Kürdistan Kültür Merkezi’nin organize ettiği açlık grevine katılmak için, 20 civarında kişinin dün Limasol Kaymakamlık binası önünde toplandığını yazan Fileleftheros, katılımcıların bölgeden geçenlere bilgilendirici broşür dağıttıklarını ekledi.



TAGS: Güney Kıbrıs, Kürt, açlık grevi, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2016 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems