Havadis'ten

Zorlu ve yorucu bir seçim sürecini geride bıraktık.

Bu süreçte, hiçbir olay çıkmaması ve taşkınlık yapılmaması gelişmekte olan demokrasimiz adına olumlu bir puandır.

Bugün artık karar günüdür ve söz seçmenindir.

Oy verme işleminin huzur içinde yapılması ve oy sayımının sağlıklı-gecikmeden gerçekleşmesi için gereken önlemler alınmış olmasına karşın, değiştirilen seçim yasasıyla getirilen oy kullanma şekillerinin birtakım anomalilere yol açacağı da bir gerçektir.

Yarından itibaren oluşacak yeni meclisin bu anomalileri ortadan kaldıracak yasal düzenlemeleri yapması kaçınılmazdır.

Seçim propaganda döneminde yarışan ve halktan onay isteyen sadece partiler veya bağımsız adaylar olmadı.

Çünkü demokrasinin olmazsa olmazları arasında sadece siyasi partiler yoktur.

Dar anlamıyla gazeteler ve günümüzde yaygın olarak kullanılan ismiyle medya da bu seçimde ciddi bir sınavdan geçti.

Üzülerek belirtmeliyiz ki birçok gazete, televizyon ve internet sitesi bu sınavda sınıfta kaldı.

Halkın haber alma özgürlüğü çerçevesinde, seçimlerde tarafsız ve doğru haberler vermek yerine para ilişkisine dayalı taraflı ve hatta yalana dayalı tetikçilik yapılmasını meslek adına utanç saydık.

Bu süreçte Havadis hem gazete ve radyosuyla hem de internet ile sosyal medyada oluşturduğu televizyon yayınlarıyla Kıbrıs Türküne yaraşır bir çizgi izledi.

Bundan dolayı emeği geçen tüm Havadis ekibini tebrik ederim.

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Son iki ayda, bir yandan ülkemizin geleceğini etkileyecek olan seçimlerle ilgilendik, diğer yandan da yeni yılla birlikte Havadis’i geliştirecek projeler üzerinde çalıştık.

Bu konuda siz Havadis okurlarına bilgi vermekten mutluluk duyuyorum.

Havadis’in artık bir efsaneye dönüşen Poli dergisi artık karşınıza kuşe kağıda basılmış dergi formatıyla çıkacak.

Artırılmış yazar kadrosuyla en az 70 sayfa Poli dergisi, her ayın ilk Pazar günü Havadis okurlarıyla buluşacak.

Bugün elinizde tutuğunuz Poli, gazete kağıdına basılmış son dergi olacak.

Şubat ayı ile birlikte yeni Poli sizlere ulaşacak.

Havadis, Pazar günleri, toplam 8 sayfa, tam renkli bir bulmaca eki verecek.

Bu ek, bulmaca meraklılarının sıkça yaptıkları eleştirileri ortadan kaldıracak.

Yeni yılla birlikte Havadis daha birçok yeniliğe imza atacak.

Lütfen bizi izlemeye devam ediniz…

Saygılarımla

Başaran Düzgün

Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni