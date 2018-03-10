HÜR-İŞ Federasyonu Ankara’da Çeşitli Temaslarda Bulundu
Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda ve beraberindeki bir heyet Ankara’da çeşitli temaslarda bulundu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiren ekip, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nı da görme şansını yakaladı
10/03/2018
Türk Metal Sendikası’nın Kadın İşçiler 23. Büyük Kurultayı’na 17 kişilik ekiple katılan Hür-İş Federasyonu, Ahmet Çaluda önderliğinde orada çeşitli ziyaretlerde ve temaslarda bulundular.
Kurultayda Türkiye Cumhurbaşkanı Reccep Tayyip Erdoğan’ı görme fırsatı yakalayan Çaluda, Erdoğan ile sohbet etme şansını buldu.
Ankara’da gerçekleşen ziyaretler çerçevesinde Keçiören Belediyesi’ne de ziyaret gerçekleştiren ekip, Belediye Başkanı Mustafa Ak ile bir araya geldi.
Ekip, 3 gün süren ziyaret çerçevesinde Ankara’nın tarihi yerlerini gezme fırsatı buldu.