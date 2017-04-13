İbrahim Erkal'ın Sağlık Durumu Hakkında Son Bilgi

İbrahim Erkal’ın evinin otoparkında baygın halde bulunmasının ardından beyin kanaması geçirdiği açıklanmıştı. Operasyon geçiren İbrahim Erkal’ın bugün ikinci kez ameliyata alınması planlanıyor. Beyninde ödem oluştuğu için bekletilen Erkal için kritik saatler devam ediyor.

Ünlü ses sanatçısı İbrahim Erkal, Maltepe Başıbüyük’te bulunan evinin otoparkında baygın halde bulundu. Sitenin güvenlik görevlisi tarafından fark edilen Erkal, durumun sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesinin ardından Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

BAŞKA HASTANEYE KALDIRILDI

İbrahim Erkal, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından uyutularak Beşiktaş Ulus'taki Liv Hospital'a kaldırıldı.

KULAĞININ ARKASINDA YIRTIK VAR

Haberi alan alan Erkal’ın yakınları hastaneye akın etti. Erkal’ın durumunun ciddiyetini koruduğu tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Baygın halde bulunan İbrahim Erkal’ın sağ arka kulağının altında bir de yırtık olduğu tespit edildi.

"DUA BEKLİYORUZ"

Star TV'nin Duymayan Kalmasın programına telefonla bağlanan İbrahim Erkal'ın iş ortağı Feyzullah Çelebi, ünlü sanatçının sağlık durumunu anlattı: "Saat 01.00'de siteye giriş yapmış. Güvenlik görevlisi beni aradı. Ben 02.30'da oradaydım. 1-1,5 saat otoparkta kalmış. Doktorlar beyin kanaması geçirdiğini söylüyorlar. Rabbimden şifa diliyoruz. Dostlarından dua bekliyoruz. Allah'tan ümit kesilmez diyoruz. Zaman zaman yüksek tansiyon rahatsızlığı yaşıyordu. Eşi, çocukları ve ailesi de hastanede. "

"DURUMU ÇOK KRİTİK"

Duymayan Kalmasın programına telefonla bağlanan Erkal'ın kuzeni Hilmi Şahin "İbrahim'in durumu çok kritik. Arkadaşlarıyla akşam yemeğinde buluştu. Yemek sonrası eve gidiyor. Otoparkta 45 dakika sonra baygın halde bulunuyor. Yüksek tansiyon hastasıydı. Beyin kanamasının nedeni yüksek tansiyon. Başka hiçbir rahatsızlığı yoktu. 14 yıl sonra baba oldu. Çok heyecanlıydı" dedi.

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA



Hastaneden yapılan ilk açıklama ise şöye: "Beyin kanaması ön tanısı ile Liv Hospital’a getirilen evinin otoparkında düşmüş olarak bulunan değerli sanatçı İbrahim Erkal’ın yapılan tetkikler sonucunda son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup hastamız derin koma durumundadır. Yoğun tıbbi destek tedavisi alan hastamız ameliyata alınmıştır."

AMELİYATTAN ÇIKTI

Hastane yetkilileri, "Değerli sanatçımızın son derece ciddi beyin kanamasının olduğu saptanmış olup, hastamız derin koma durumundadır" ifadesini kullandı. Az önce ameliyattan çıkan Erkal için kritik saatler başladı. Doktorlar kanama olan bölgenin temizlendiğini ve ilk 72 saatin çok önemli olduğu belirtti.

İKİNCİ AMELİYAT

Star TV ekranlarında yayınlanan Duymayan Kalmasın programında Cengiz Semercioğlu'nun verdiği bilgiye göre ise doktorların 72 saatin krtik olduğunu söylediği ve bugün ikinci ameliyata gireceği açıklandı. Ancak kısa süre sonra yeni bir gelişme yaşandı ve Erkal'ın beyninde ödem oluştuğu için bekletildiği açıklandı.