İzcan: Yatırım muafiyetlerine 5 yıl sınırı getirilecek

TKP Yeni Güçler’den verilen bilgiye göre, Girne Kapısı’nda başlayan yürüyüş, Arasta istikametinde devam ederek Belediye Pazarı'nın (Bandabulya) ardından Büyük Han'da son buldu.



Yürüyüş boyunca milletvekili adayları seçim manifestosu ve broşür de dağıttı.





İZCAN



TKP Yeni Güçler milletvekili adayı, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, yaptığı konuşmalarda, tüm devlet fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi için güçlü bir ekonomiye ihtiyaç olduğunu belirtti.



Sınırsız kurumlar ve gelir vergisi muafiyeti bulunan kuruluş ve işletmelerin muafiyetlerinin iptal edileceğini ifade eden İzcan, yatırım muafiyetlerine 5 yıl sınırı getirileceğini kaydetti.



İzcan, “Söz konusu kuruluş ve işletmelerden kurumlar ve gelir vergisi alınacak. Toplanan gelirler ile asgari ücret yükseltilecek, esnafa sıfır faizle kredi verilecek, pazarcılara ekonomik destek verilecek, dar ve orta gelirli halkın ekonomik düzeyi yükseltilecek” dedi.



TUNALI



TKP Yeni Güçler Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı da, halkın ve emekçinin umudu olarak yola çıktıklarını belirterek, “değişim ve kurtuluşun” başladığını kaydetti.



Tunalı, vatandaşın ve esnafın yaşadığı sorunların bilincinde olduklarını ifade ederek, 7 Ocak’tan sonra hükümete gelmeleri durumunda gerekli tüm adımları atacaklarını söyledi.