Kadına şiddete şiddetle karşılık verdi

Mağusa’da kampus içinde kız arkadaşını darp edip yere düşüren Doğan Delice’nin burnunu kıran Enes Çelik tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı

Havadis/Nadire BAHADİ

Mağusa’da 9 Nisan tarihinde üniversite kampüsü içindeki yurtlar bölgesinde Doğan Delice’nin sokak ortasında kendi kız arkadaşına tokat atıp yere düşmesine neden olduğu gerekçesi ile Delice’yi darp edip burnunu kıran Enes Çelik tutuklandı.

Çelik dün “Vahim zarar” suçlaması ile Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç karşısına çıkarıldı.

Polisin aleyhinde başlattığı soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminata bağlanan Çelik tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis soruşturması tamamlandı

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Ersoy Saydağ mahkemede verdiği ifadesinde 9 Nisan 2017 tarihinde öğrenci yurdu önünde Doğan Delice’nin kız arkadaşına tokat atarak yere düşmesine neden olduğunu gören zanlı Enes Çelik’in Delice’yi darp edip burnunu kırdığını açıkladı. Zanlının 11 Nisan tarihinde tespit edilip tutuklandığını belirten Saydağ, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek mahkemeden Çelik’in teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlı Çelik’in yurt dışına çıkışını yasaklayarak kimlik ve pasaportuna el konulması yönünde talimat verirken zanlının 2 bin TL nakdi teminata bağlanmasına ve KKTC vatandaşı 2 kefilin zanlı lehine 25’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına karar verdi.