“Kanatsız Güvercinler” oyunu Girne'de sahnelenecek

7’nci Girne Kültür Sanat Günleri kapsamında Tiyatro AŞHK’ın “Kanatsız Güvercinler” oyunu Salı akşamı sahnelenecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Hüseyin Köroğlu’nun yönettiği oyun saat 21:00’de Amfi Tiyatro’da izlenebilecek.

Oyunun biletleri 15 TL karşılığında Girne Belediyesi, Deniz Plazalar ve oyun gecesi Amfi Tiyatro girişinden temin edilebilir.

Girne Belediyesi’nin bu yıl, “Aydınlık bir gelecek için sanat” sloganıyla gerçekleştirdiği sanat günlerinin bir sonraki etkinliğinde İrem Derici sahne alacak. İrem Derici konseri, 8 Ağustos Salı akşamı Girne Amfi Tiyatro’da.