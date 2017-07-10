Kriz yolda GELİYOR

Müzakere süreci çöker çökmez, Kıbrıs şimdi yeni bir sıcak çatışmaya gebe. Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye’nin tüm karşı çıkışına rağmen, 11’inci parselde Kıbrıs doğalgazı için sondaj başlıyor. Hedef 13 Temmuz.

RODOS’U GEÇTİ: ENI ve TOTAL şirketleri adına, 11’inci parselde sondaj yapacak West Capella, Yunanistan’a ait Rodos adasını geçti, Kıbrıs karasularına bir günlük mesafede. West Capella 12 Temmuz’da 11’inci parselde olacak. 13 Temmuz’da sondaj denemeleri, 16’sında da resmen sondaj başlayacak

BÖLGE İZLENİYOR: TOTAL’in 11’inci parselde sondaja başlama haberleri ilk gündeme düştüğü dönemde, Türkiye Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı “2017 yılı çıkmadan denizde sondaj aramalarına başlanacağını” duyurmuştu. Rum yönetimi, 11’inci parsel ve etrafında Türkiye faaliyeti olup olmadığını 24 saat izliyor, endişe Rum basınına da yansıdı.

11’İNCİ PARSEL İDDİA ALANI DIŞINDA: Çalışmanın başlayacağı 11’inci parsel, Kıbrıs Türk tarafının hak iddia ettiği alanın dışında. 11’inci parselin açık denizde yer alması, Türkiye’nin askeri gemilerinin bölgeye ulaşmasının önündeki engelleri kaldırıyor. Rum tarafının endişesi de bu yönde.

Havadis