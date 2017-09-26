İngiltere'nin başkenti Londra'da patlama gerçekleşti. Tower Hill metro istasyonunda gerçekleşen patlamanın ardından tren istasyonu kapatıldı.

Olay yerinde kablolar bulunan bir çantanın bulunduğu belirtildi. Görgü tanıkları patlamaya şarj olan bir cep telefonu bataryasının neden olduğunu aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda tren vagonlarındaki bir objenin alev aldığı görülüyor.

İki hafta önce de Londra'daki Parsons Green metro durağına yaklaşan bir trende el yapımı bir bombanın kısmen patlaması sonucunda 30 kişi yaralanmıştı.