Markidis: Anastasiadis’in korkuları Crans Montana’da çözüme varmamıza izin vermedi

Eski Başsavcı Alekos Markidis, Crans Montana görüşmelerinin sonucunu sadece, sahte bir “Pirus Zaferi” olarak nitelendirebiliriz dedi.

Markidis, Guterres’in raporuyla, Anastasiadis’n başardığını söylediklerinin gerçek olmadığının açığa çıktığını ifade etti.

Genel Sekreter’in taslak raporunu yorumlayan Markidis, “bu raporda Kıbrıs sorununun çözümüne varmamıza az kaldığının fakat bir kez daha korkularımızın, sanki Kıbrıs sorunu görüşmeler ve müzakereler olmaksızın çözülebilir gibi, bu olasılığa izin vermediğinin görüldüğünü” söyledi.

Yunan uçaklarının 13 yıl aradan sonra 1 Ekim Resmi Geçit törenlerine katılmalarına ve Anastasiadis’in Yunan F16’larının törenlere katılımı ile ilgili açıklamalarına değinen Markidis, “Yunan uçaklarının resmi geçit törenine katılmalarının müzakere sürecinde Rum tarafına güç sağlayacağını söylemesi çok komik” dedi.