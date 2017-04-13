Muğla'da deprem

Muğla ve çevresi akşam saatlerinde merkez üssü Ula’nın Kavakçalı Mahallesi olan, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde depremle sallandı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın açıklamasına göre 5.0 büyüklüğündeki deprem saat 19:22'de meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün merkezi üssünü Muğla’nın Ula İlçesi’ne bağlı Kavakçalı Mahallesi olarak saptadığı deprem saat 19.22’de yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Yüzeyde olduğu için Ula ve Köyceğiz başta olmak üzere Muğla’nın tüm ilçelerinde şiddetli hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Yetkililer ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir hasarın oluşmadığını söyledi.

AFAD da saat 19.22'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu.