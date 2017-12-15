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Off Road’da perde kapanıyor

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ile Kyrenia Off Road Derneği’nin ortaklaşa organize ettiği ve geleneksel hale gelmesi planlanan “2. Alu Denizalp Off Road Rally Sprint Yarışı”, yarın ikinci kez yapılıyor.

15/12/2017

Off Road’da perde kapanıyor
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Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ve Kyrenia Off Road Derneği’nin ortak organizasyonu ile ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünüde 2017 sezonunun son yarışı, “2.Alu Denizalp Off Road Rally Sprint Yarışı” yarın yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarış, dün Eziç Lefkoşa’da yapılan toplantı ile basına tanıtıldı.
Basın toplantısında organizatör dernek, KKORD Başkanı Hakan Kofalı, KYOFF Başkanı Hakan Denizalp, sportif direktör KKOK Başkanı Zeki Topcu, ana sponsor Alu Denizalp Direktörü Kamber Denizalp, yarışın destekçisi Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Güven Sigorta temsilcisi Çağan Kubilay ve KKORD Yönetim Kurulu üyesi Argun Çağıl hazır bulundu.

 

Denizalp: “Övgü almayı değil, destek almayı seviyoruz”

KYOFF Başkanı ve AluDenizalp direktörü Hakan Denizalp: “Güvenin ve başarının yolunda hızla koşan Alu Denizalp, sporun ve sporcunun da yanında. Sektörün lider firması Alu Denizalp olarak sponsorluğunu üstlendiğimiz bu yarışa gönlümüzü de koyduk. Alu Denizalp olarak böylesine sportif faaliyetlere her daim destek olmak için kaynaklarımızı ve enerjimizi kullanmaya devam edeceğiz. Önemli olan ülkemize, ülkemiz insanına ve sporuna bir şekilde destek olabilmek ve bunun devamını getirebilmektir. Övgüler almayı değil, destek olmayı seviyoruz” dedi.

 

19 ekip yarışacak

Araçların motor hacimlerine göre üç kategori üzerinden gerçekleşecek yarışta 19 ekip mücadele edecek. Ekipler, ikişer kez Balıkesir ve Lavinium (BRT), bir kez de Aslanköy etabı olmak üzere toplamda 5 etap geçecekler. Yarışın özel etap uzunluğu 46 kilometre olarak hazırlanırken, toplam uzunluk 115 kilometre olacak.

 

Seremonik start bugün yapılıyor

Yarışın, başlangıç seremonisi bugün saat 18:00’de Gönyeli Belediye Sarayı’nda yapılacak. Yarın ise ekipler 08:30 ve 09:25 olmak üzere iki kez art arda geçilecek 8.6 kilometrelik Balıkesir Etabı ile güne başlayacaklar. 1 saatlik servisin ardından ekipler 6.3 kilometrelik Aslanköy Etabı’nı geçecekler. Yarım saatlik servis arasının ardından ekipler bu kez 11 kilometrelik Lavinium Etabı’nı iki kez art arda geçip finiş görecekler. İlk aracın 15:30’da ödül töreninin yapılacağı Gönyeli Belediye Sarayı’na varması beklenen yarışın ödül töreni ise 16:30’da yapılacak.

AluDenizalp Ltd.’nin sponsorluğunu üstlendiği yarış; Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Gönyeli Belediyesi, KKTC Sağlık Bakanlığı, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Paşaköy Belediyesi ve Güven Sigorta’nın da katkılarıyla hayata geçirilecek.

 

Kayıt Listesi:

 

       Pilot                              Co-Pilot                              Araç                              Sınıf

1.Ahmet Esendağlı               Veli Esendağlı                     Suzuki Grand Vitara       K2

2.Halim Kahveciler              Ramadan Uzun                   Nissan Patrol                  K3

3.Mehmet Topal                   Sertuğ Topal                        Toyota Rav4                  K1

4.Bereket Bereketligil           Rifat Tuğsal                         Mitsubishi Pajero Evo    K2

5.Cemal Çelik                      Recep Bilgin                        Suzuki Vitara                 K1

6.Argun Çağıl                       Harun Çakır                        Suzuki Vitara                 K1

7.Göksel Macila                   Buğra Tabak                        Mitsubishi Pajero Evo    K2

8.Orhun Mevlit                    Coşkun Gürel                      Suzuki Jimny                 K1

9.Cem Aytaç                        Hasan Uzun                        Mitsubishi Pajero            K3

10.Levent Sönmez               Ramadan Kıral                    Suzuki Vitara                 K1

11.Halil Erdoğuş                  Hakan Kofalı                      Jeep Grand Cherokee     K3

12.Zühtü Cumalıgil              Eraslan Ergün                      Land Rover Tomcat       K3

13.Soyer Arseven                Hasan Gitmez                      Mitsubishi Pajero Evo    K2

14.Hakan Sezerli                  Okan Ahçıoğulları               Land Rover Tomcat       K3

15.Yusuf Hüdan                  Hasan Reyhan                     Mitsubishi Pajero Evo    K2

16.Hüda Hüdan                   Burak Emingil                     Suzuki Vitara                 K1

17.Musa Ersoy                     Hilmi Çelebioğlu                 Land Rover Tomcat       K3

18.Ahmet Baştaş                  Orhun Paralik                      Land Rover Tomcat       K3

19.Cemal Arsal                    Ahmet Buzlukcuoğlu          Mitsubishi Pajero Evo    K2

 



TAGS: Off Road, spor, haber, kıbrıs
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