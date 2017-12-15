Off Road’da perde kapanıyor

Kuzey Kıbrıs Off Road Derneği ve Kyrenia Off Road Derneği’nin ortak organizasyonu ile ve Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünüde 2017 sezonunun son yarışı, “2.Alu Denizalp Off Road Rally Sprint Yarışı” yarın yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü’nün sportif direktörlüğünü üstlendiği yarış, dün Eziç Lefkoşa’da yapılan toplantı ile basına tanıtıldı.

Basın toplantısında organizatör dernek, KKORD Başkanı Hakan Kofalı, KYOFF Başkanı Hakan Denizalp, sportif direktör KKOK Başkanı Zeki Topcu, ana sponsor Alu Denizalp Direktörü Kamber Denizalp, yarışın destekçisi Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Güven Sigorta temsilcisi Çağan Kubilay ve KKORD Yönetim Kurulu üyesi Argun Çağıl hazır bulundu.

Denizalp: “Övgü almayı değil, destek almayı seviyoruz”

KYOFF Başkanı ve AluDenizalp direktörü Hakan Denizalp: “Güvenin ve başarının yolunda hızla koşan Alu Denizalp, sporun ve sporcunun da yanında. Sektörün lider firması Alu Denizalp olarak sponsorluğunu üstlendiğimiz bu yarışa gönlümüzü de koyduk. Alu Denizalp olarak böylesine sportif faaliyetlere her daim destek olmak için kaynaklarımızı ve enerjimizi kullanmaya devam edeceğiz. Önemli olan ülkemize, ülkemiz insanına ve sporuna bir şekilde destek olabilmek ve bunun devamını getirebilmektir. Övgüler almayı değil, destek olmayı seviyoruz” dedi.

19 ekip yarışacak

Araçların motor hacimlerine göre üç kategori üzerinden gerçekleşecek yarışta 19 ekip mücadele edecek. Ekipler, ikişer kez Balıkesir ve Lavinium (BRT), bir kez de Aslanköy etabı olmak üzere toplamda 5 etap geçecekler. Yarışın özel etap uzunluğu 46 kilometre olarak hazırlanırken, toplam uzunluk 115 kilometre olacak.

Seremonik start bugün yapılıyor

Yarışın, başlangıç seremonisi bugün saat 18:00’de Gönyeli Belediye Sarayı’nda yapılacak. Yarın ise ekipler 08:30 ve 09:25 olmak üzere iki kez art arda geçilecek 8.6 kilometrelik Balıkesir Etabı ile güne başlayacaklar. 1 saatlik servisin ardından ekipler 6.3 kilometrelik Aslanköy Etabı’nı geçecekler. Yarım saatlik servis arasının ardından ekipler bu kez 11 kilometrelik Lavinium Etabı’nı iki kez art arda geçip finiş görecekler. İlk aracın 15:30’da ödül töreninin yapılacağı Gönyeli Belediye Sarayı’na varması beklenen yarışın ödül töreni ise 16:30’da yapılacak.

AluDenizalp Ltd.’nin sponsorluğunu üstlendiği yarış; Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Gönyeli Belediyesi, KKTC Sağlık Bakanlığı, KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Paşaköy Belediyesi ve Güven Sigorta’nın da katkılarıyla hayata geçirilecek.

Kayıt Listesi:

Pilot Co-Pilot Araç Sınıf

1.Ahmet Esendağlı Veli Esendağlı Suzuki Grand Vitara K2

2.Halim Kahveciler Ramadan Uzun Nissan Patrol K3

3.Mehmet Topal Sertuğ Topal Toyota Rav4 K1

4.Bereket Bereketligil Rifat Tuğsal Mitsubishi Pajero Evo K2

5.Cemal Çelik Recep Bilgin Suzuki Vitara K1

6.Argun Çağıl Harun Çakır Suzuki Vitara K1

7.Göksel Macila Buğra Tabak Mitsubishi Pajero Evo K2

8.Orhun Mevlit Coşkun Gürel Suzuki Jimny K1

9.Cem Aytaç Hasan Uzun Mitsubishi Pajero K3

10.Levent Sönmez Ramadan Kıral Suzuki Vitara K1

11.Halil Erdoğuş Hakan Kofalı Jeep Grand Cherokee K3

12.Zühtü Cumalıgil Eraslan Ergün Land Rover Tomcat K3

13.Soyer Arseven Hasan Gitmez Mitsubishi Pajero Evo K2

14.Hakan Sezerli Okan Ahçıoğulları Land Rover Tomcat K3

15.Yusuf Hüdan Hasan Reyhan Mitsubishi Pajero Evo K2

16.Hüda Hüdan Burak Emingil Suzuki Vitara K1

17.Musa Ersoy Hilmi Çelebioğlu Land Rover Tomcat K3

18.Ahmet Baştaş Orhun Paralik Land Rover Tomcat K3

19.Cemal Arsal Ahmet Buzlukcuoğlu Mitsubishi Pajero Evo K2