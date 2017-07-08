Öğrenci evinde yine uyuşturucu

İhbar üzerine Lefkoşa’da bir eve operasyon düzenleyen polis narkotik ekipleri, 17 gram Hint keneviri ele geçirirken, Nijerya uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı…

Havadis/Devrim DEMİR

Başkent Lefkoşa’da önceki gün Şehit Mehmet Münür Sokak’ta bulunan bir apartman dairesine operasyon düzenleyen polis ekipleri, uyuşturucu madde ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlılar Oghenemine Udjor, Taefeek Omobode Quadri ve Ndubuısı Vıctor Ejimadu dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mine Güçlüer, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

500 TL’ye uyuşturucu ticareti

Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hasan Derman, önceki gün zanlı Oghenemine Udjor’un kalmakta olduğu apartman dairesinde arama yaptıklarını anlattı.

Polis memuru Hasan Derman, evde yapılan aramada 1 adet öğütücü, 10 gram Hint keneviri ele geçirdiklerini söyledi.

Derman, Udjor’dan yapılan sorgulamada söz konusu uyuşturucu maddeyi aynı gün zanlı Taefeek Omobode Quadri ve Ndubuısı Vıctor Ejimadu’dan 500 TL’ye aldığını itiraf ettiğini kaydetti.

Satıcıların evinde de uyuşturucu

Soruşturmayı yürüten polis memuru Hasan Derman, zanlılar Taefeek Omobode Quadri ve Ndubuısı Vıctor Ejimadu’nun kalmakta olduğu evde yapılan aramada ise 1 adet üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan metal öğütücü ve 7 gram Hint keneviri ele geçirdiklerini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini ifade eden Derman, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti