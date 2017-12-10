Önder: Mesleğim için yurt dışındayım

Önder: Ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik sıkıntılar, ambargoların getirdiği sorunlar ve elbette bu çözümsüzlük durumu yaşam şartlarını olumsuz yönde etkiliyor ve bizim gibi gençleri ülkeden uzakta yaşamak zorunda bırakıyor

Önder: Mevcut düzenin bir gün değişmesini ve Kıbrıs Türk halkının iyi yönetilmesini ümit ediyorum.

HK Ajans

Efe Önder yurt dışında yaşayan gençlerimizden birisi. Çocukluk hayalini gerçekleştirerek bugün İngiltere’de Uçak ve Uzay Bilimleri Mühendisliği eğitiminden sonra Airbus’da çalıştı. Ardından da Marshall Aerospace Defence Group şirketinde “Uçak Tasarımcısı” olarak çalışmaya başladı. Kendisi bizlere ulaşarak, ülke hasreti ile kamuoyuna hem kendini tanıtmak, hem de yaptığı iş konusunda bilgi vermek istedi. Yaptığı işi öğrenince ülkemizden ne kadar önemli değerlerin çıktığını görmek beni bir kez daha gururlandırdı. Ülkesinde dönme hasreti içerisinde olan Efe Önder, “Umuyorum ki bir gün adada uçak mühendisliği dalında bir yatırım yapılacak ve benim gibi yurt dışında yaşayıp aynı mesleği yapan Kıbrıslı Türkler için yeni bir umut ve fırsat doğacaktır. Kıbrıs bu sektör açısından coğrafik olarak da çok uygun bir konumdadır. Zira, uçak bakım ve tasarım faaliyeti için Uzak Doğu ve Avrupa arasında iyi bir stop over pozisyonunda bulunmaktadır” dedi. İşte detaylar..

Kıbrıs’tan İngiltere’de uçak tasarımcısı olmak

SORU: Kamuoyunun sizi tanıması açısından bize biraz detaylı olarak kendinizi tanıtır mısınız?

ÖNDER: 16 Aralık 1990 tarihinde Bursa’da 3 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya geldim. Ailemin iş yoğunluğu sebebiyle, 6 aylıkken Kıbrıs’a anneannemin yanına geldim ve buradaki evimizde anneannem, dedem, ağabeyim ve dayımla büyüdüm. Anaokulunu Girne Maarif Anaokulu, İlkokulu 23 Nisan Okulu ve Girne Amerikan İlkokulu’nda bitirdim. Daha sonra kolej sınavlarını kazanıp orta öğretimime 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nde devam ettim. 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nin Fen Bölümü’nden mezun oldum. Annem İstanbul’da doktorluk mesleğini yürüttüğü için sık sık İstanbul’a uçakla gidip geliyordum. Küçük yaşlardan itibaren bu büyük ‘kuşların’ nasıl çalıştığını merak eder, her zaman onlara ilgi duyardım. Ortaokul yıllarından itibaren ise artık gelecekteki mesleğimi seçmiş ve havacılık sektöründe çalışmaya kesin olarak karar vermiştim. Bu amaçla, liseyi bitirdikten sonra İngiltere’de Bath Üniversitesi’nde Uçak ve Uzay Bilimleri Mühendisliği bölümünde lisans öğrenimime devam ederek bu üniversiteden mezun oldum ve sonrasında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimimi tamamladım. İş hayatına yine İngiltere’nin Bristol şehrinde Airbus şirketinde “Uçak Yapı Mühendisi” pozisyonunda başladım. Bu şirkette 2 sene boyunca sivil uçaklar üzerinde çalıştım. Eylül 2015 tarihinden itibaren ise Cambridge’de faaliyet göstermekte olan Marshall Aerospace Defence Group şirketinde “Uçak Tasarımcısı” olarak çalışmaya başladım ve halen aynı şirkette çalışmaya devam etmekteyim. Burada daha çok birçok ülkenin Savunma Bakanlıklarının askeri uçaklarının bakım ve modifikasyonu ve özel misyon uçakları üzerinde çalışıyorum.

Mesleğim için yurt dışındayım

SORU: Kaç yıldır yurt dışındasınız ve sizi İngiltere'de yaşamaya iten neden nedir?

ÖNDER: İngiltere’ye 2008 yılının Eylül ayında Uçak Mühendisliği eğitimi almak ve sonrasında küçük yaşlardan itibaren tutkulu olduğum bu sektörde çalışma fırsatı bulabilmek amacıyla geldim. Maalesef Kıbrıs’ta bu alanda eğitim alabileceğim ve sonrasında icra edebileceğim bir imkan yoktu. Bu sebeple, ben de hayallerimin peşinden İngiltere’ye geldim. Daha önce Londra’ya tatil ve dil eğitimi için 1 kere gelmiştim ama Bath şehrini gezip görme fırsatı bulamamıştım. Bath şehriyle tanışmamız üniversite eğitimim vesilesiyle oldu. 1 senesi Yüksek Lisans ve 4 senesi Lisans olmak üzere 5 sene Bath şehrinde yaşadım. Bath şehri eski Roma zamanından kalma çok hoş küçük bir şehirdir. Çoğu öğrencinin farklı ülkelerden gelmesinden olsa gerek orada çok güzel arkadaşlıklar kurup çok güzel vakit geçirdim. Ancak kültür farklılığı sebebiyle Kıbrıs’ta olan yakın dostlukları ve samimi ortamı İngiltere’de hiçbir zaman yakalayamadım. Üniversiteyi bitirdikten sonra Kıbrıs’a geri dönmeyi düşündüm ancak hayallerimdeki mesleği icra etme olanağı bulamadığım ve iş imkansızlıkları sebebiyle bütün çabalarımın boşa gideceğini anladığımdan dolayı İngiltere’de kalmayı tercih etmek zorundaydım. Ailem ve arkadaşlarım Kıbrıs’ta olduğu için bu benim için çok zor ancak geleceğim için doğru alınan bir karardı. Daha sonra Bristol şehrine taşınıp 2 yılı orada geçirdim. 2015 yılından beri Cambridge’de yaşıyorum. Yaptığım işten gerçekten çok zevk alıyor ve mesleki tatmin duygusunu sonuna kadar yaşıyorum.

Daha çok askeri uçaklarla çalışıyorum

SORU: Yaptığınız iş konusunda bizlere detaylı bilgi verebilir misiniz?

ÖNDER:Yüksek Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra ilk işim Airbus şirketinde oldu. Burada yeni nesil A319/A320/A321 uçaklarının kanat yapısında “Stress Engineer” (Stres Mühendisi) olarak çalıştım. Buradaki görevim kanattaki metalik yapısal parçaların teorik olarak sağlamlığını kontrol etmek ve uçuş için sağlam olduğunu ispatlayan hesaplamalar yapmak ve bunları raporlamak idi. Daha sonra ise A330 ve A350 uçaklarının “Slat” dediğimiz ön kanat parçalarında komposit maddeler üstünde sağlamlık hesaplamaları yaptım. Airbus şirketinden ayrıldıktan sonra ise Marshall ADG şirketine uçak tasarım mühendisi olarak katıldım. Şirket daha önce de belirttiğim gibi daha çok savunma sanayisinde çalışıp uluslararası savunma bakanlıklarıyla işbirliği içinde askeri uçakların bakım ve modifikasyon işlerini üstlenmektedir. Buradaki görevim kapsamında “Bombardier G6000 platformunda” bir özel misyon uçağında çalışma fırsatı yakaladım. Halihazırda ise Hercules C-130 uçaklarının onarım ve modifikasyonu üzerinde çalışmaktayım. Yakın zamanda ise yeni bir özel misyon uçağı üzerinde çalışmalara başlayacağım. Şirkete karşı olan gizlilik taahhüdüm sebebiyle çalıştığım projeler ve alanlar hakkında daha fazla bilgi veremiyorum.

Yönetim zafiyeti ve partizan siyaset en büyük sorun

SORU: Yurt dışında yaşayan birisi olarak Kuzey Kıbrıs'a baktığınız zaman nasıl bir tablo görüyorsunuz?

ÖNDER: Kıbrıs ne olursa olsun benim için cennet gibi bir ülkedir. Dünyanın neresine gidersem gideyim ülkeme her ayak bastığımda ve havasını her içime çektiğimde yaşadığım mutluluğu başka hiçbir yerde hissedemem. Ancak ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik sıkıntılar, ambargoların getirdiği sorunlar ve elbette bu çözümsüzlük durumu yaşam şartlarını olumsuz yönde etkiliyor ve bizim gibi gençleri ülkeden uzakta yaşamak zorunda bırakıyor. Güzel küçük ülkemdeki yönetim zafiyeti ve partizan siyaseti ise bence en büyük sorundur. Halk olarak bu düzensizliğe tepki gösteriyoruz ama bu tepki çok kısa süreli oluyor ve eski düzen aynen devam ediyor, herkes kendi günlük yaşantısına devam ediyor. Mevcut düzenin bir gün değişmesini ve Kıbrıs Türk halkının iyi yönetilmesini ümit ediyorum.

Yatırım alanları çoğalmalı

SORU:Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin ülkeye yatırım yapma konusundaki görüşleri nelerdir?

ÖNDER: Herkes doğduğu, büyüdüğü memlekete yatırım yapmak, onu geliştirmek elbette ister. Yurt dışında yaşayan Kıbrıslıların da en büyük hayali ve gelecek planı bir gün Kıbrıs’a dönüp Kıbrıs’ta ufak da olsa bir yatırım yapmak ve burada yaşamaktır. Ancak bu yatırımın bir hedef kitlesi olması ve gelir getirici bir faaliyet olması gerekmektedir. Kıbrıs’ta gözlemleme fırsatı bulduğum kadarıyla halihazırda gelişmekte olan sadece inşaat sektörü ve kumar turizmi sektörüdür. Yurt dışından da buna kayda değer bir ilgi vardır. Umarım diğer sektörler de ileride ivme kazanır ve ülkemizin tarım, sanayi, bilişim sektörleri gibi diğer sektörlerinde de yatırımlar yapılarak istihdam alanı yaratılır.

Gençlerin göç etmesini engelleyici tedbirler alınmalı

SORU: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hükümetlerden beklentileriniz nelerdir yurt dışında yaşayan bireyler olarak?

ÖNDER: Hem okumak hem de çalışmak için benim gibi gençlerin yurt dışına yönelmesinde inanılmaz bir artış vardır. Bunun başlıca nedeni ülkedeki işsizlik ile gelecek güvencesinin bulunmamasıdır. Bunun çözümünün mevcut sistemle bulunamayacağı artık anlaşılmıştır. KKTC’deki gençler istihdam yetersizliğinden dolayı eğitimini aldıkları meslekleri icra edememekte ve farklı işler yapmak zorunda kalmaktadır.Yurt dışında olan bir vatandaş olarak en çok istediğim şey ülkeme geri dönmektir. Ancak bu kariyer planıma uygun ve gelir getiren bir iş imkanının sağlanması ile mümkün olabilecektir. Ülkemizin kendi hava yolları bile iyi yönetilememiş ve iflasa terk edilmiştir ve bu sebeple birçok kişi mağdur olmuştur. Havacılık sektöründe yakın gelecekte olumlu bir gelişme olamayacağı ise çok açıktır. Öte yandan bir vatandaş olarak yatırımın ve üreticinin desteklenmesi, ülkemizde üretilen paha biçilemez lezzetteki hellim ve narenciye gibi yerli ürünleri ihracatının teşvik edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Bazı Kuzey Kıbrıslı üreticilerin ürünlerini (Con Kahve, Lemonadda gibi) İngiltere’deki Kıbrıslı marketlerde bulabilmeye başladık. Bu ürünler devletimizin de katkısıyla yüksek hacimlerle dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edilebilecek ve büyük marketlerde pazarlanabilecek kalitede ürünlerdir.

Üretim ve ihracat kapasitesi artırılmalı

SORU: Ülke ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz?

ÖNDER:Şu anda ülke ekonomisi gerçekten kötü bir durumdadır. Çoğu insanın maaşı Türk Lirası üzerinden ödenirken kira ödemeleri, özel okul ücretleri ve kredi borçlanmaları döviz üzerinden gerçekleşmektedir. Türk Lirası geçtiğimiz son 1 yılda çok hızlı değer kaybederken halk günden güne daha da fakirleşmekte ve halkın alım gücü düşmektedir. Ülkenin ekonomisinin gelişmesi için üretim ve ihracat kapasitesinin artırılması ve ülkeye daha çok nitelikli turist gelmesinin sağlanması gerekmektedir. Ancak ihracattaki en büyük engel ülkemize uygulanan ambargolara bağlı vergiler sebebiyle ürünlerin diğer ürünlerle rekabet edememesidir.

En büyük arzum ülkeme geri dönmek

SORU: İlerleyen dönemlerde, hayatınızın herhangi bir dönüm noktasında adaya dönmeyi düşünüyor musunuz?

ÖNDER:Kesinlikle evet. Daha önce bahsettiğim gibi İngiltere’de yaşamamın tek nedeni buradaki işim ve kariyer hedeflerimdir. Bu hedeflerim uğruna ailem, dostlarım ve tüm sevdiklerimden uzak yabancı bir ülkede yaşamak zorundayım. Umuyorum ki bir gün adada uçak mühendisliği dalında bir yatırım yapılacak ve benim gibi yurt dışında yaşayıp aynı mesleği yapan Kıbrıslı Türkler için yeni bir umut ve fırsat doğacaktır. Kıbrıs bu sektör açısından coğrafik olarak da çok uygun bir konumdadır. Zira, uçak bakım ve tasarım faaliyeti için Uzak Doğu ve Avrupa arasında iyi bir stop over pozisyonunda bulunmaktadır.

Ülkemizin bir gün tanınacağına inanıyorum

SORU: Son olarak neler eklemek istersiniz?

ÖNDER: İnanıyorum ki yakın bir zamanda ülkemiz bir şekilde tanınacak ve ambargolar kalkacaktır. Bu, iki taraf arasında bir çözüm planı veya başka bir yöntemle mi olur onu bilemiyorum ama olacağına inanıyorum. Kıbrıs halkının sosyokültürel yapısı, eğitimi ve inancı bu ülkeyi çok daha iyi yerlere taşıyacaktır. Gençleri için daha iyi iş imkanları ve buna bağlı daha iyi bir gelecek sunacak olan ülkemiz, dünyanın dört bir yanında yaşayan tüm vatandaşlarına ülkelerine geri dönmeleri ve ülkenin gelişimine katkı sağlamaları için fırsat sağlayacaktır.