Özyiğit Oyunu Kullandı...

Özyiğit, 9 Eylül İlkokulu’nda oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, düzeyli bir seçim kampanyası yürütüldüğünü, demokratik, özgürlük içerisinde dostane bir yarış olduğunu belirtti.



Seçim sisteminin üzerinde tartışmaların devam edeceği bir sistem olduğunu kaydeden Özyiğit, seçmenlerin adaylardan herhangi birine oy verebilmesi, adayların ülkenin her kesimindeki seçmenden oy talep etmesinin demokrasi açısından önemli olduğunu, ancak bir yandan çarşaf liste ile bütünlüğü savunurken bir yandan da ilçeler bazında kısıtlamaya gidilmesinin “ters bir yaklaşım” olduğu görüşünü ifade etti.



Özyiğit, “Seçim sisteminde bazı sıkıntılar vardır önümüzdeki dönemde bunları tartışarak düzeltmemiz gerekir” dedi.