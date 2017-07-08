Yol patinaj alanına döndü
08/07/2017
Değirmenlik-Aleykayası yolunda freni patlayan kamyondan sızan yağ sürücüler için büyük tehlike yarattı.
YeniBakış/Laden TAŞKAN
Değirmenlik-Aleykayası yolunda freni patlayan kamyondan sızan yağ sürücüler için büyük tehlike yarattı. Dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda Değirmenlik-Alevkayası yolunda seyreden özel bir firmaya ait kamyonun frenlerinin boşalması sonucu yol yağ gölüne döndü.
Toprak döküldü
Yolu kullanan sürücüler için büyük tehlike arz eden yoldaki yağlanma olay bölgesine kum dökülmesi sonucu önlendi.