HABER KIBRIS

Yol patinaj alanına döndü

08/07/2017

Yol patinaj alanına döndü
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Değirmenlik-Aleykayası yolunda freni patlayan kamyondan sızan yağ sürücüler için büyük tehlike yarattı.

YeniBakış/Laden TAŞKAN

Değirmenlik-Aleykayası yolunda freni patlayan kamyondan sızan yağ sürücüler için  büyük tehlike yarattı. Dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda Değirmenlik-Alevkayası yolunda seyreden özel bir firmaya ait kamyonun frenlerinin boşalması sonucu yol yağ gölüne döndü.

Toprak döküldü

Yolu kullanan sürücüler için büyük tehlike arz eden yoldaki yağlanma olay bölgesine kum dökülmesi sonucu önlendi.



TAGS: Değirmenlik, Aleykayası, yol yağ, patinaj
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