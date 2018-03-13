Rob Janoff: Bahanelerin ortadan kalktığı bir çağdayız

Apple logosunun yaratıcısı ünlü tasarımcı Rob Janoff, yeni mezunlara, internet çağının getirdiği fırsatları değerlendirme tavsiyesinde bulundu.

Janoff, internetin sınırları ortadan kaldırdığına işaret ederek, bahanelerin ortadan kalktığı bir çağa girildiğini, gençlerin kendilerini geliştirerek, fırsatları değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ile DAÜ’den akademisyenler ve uzmanların organizasyonuyla, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası işbirliğinde gerçekleştirilen “Uluslararası Kariyer Haftası” ve “Kariyer Fuarı”na katılmak üzere adaya gelen Janoff, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı.

“HEDEFİM İŞİMİ DÜZGÜN YAPMAKTI”

Küçük yaşlardan beri yaratıcı bir meslek yapmak istediğini bildiğini anlatan Janoff, kariyerine başlarken kafasındaki tek hedefin işini düzgün yapmak olduğunu söyledi.

Kariyerinin hemen başında Apple logosunu tasarlamasının tüm hayatına etki ettiğini anlatan Janoff, sonraları sanat yönetmeni olarak çok sayıda iş yapsa da hala çok uzun zaman önce tasarladığı bu logoyla tanınıyor.

Tasarladığı logoyla ilgili çok sayıda yorum yapılan, bazılarının logonun Adem ve Havva’nın yasak elmayı yemesinden esinlendiğini, bazılarının logonun çileğe değil elmaya benzemesi için ısırılmış şekilde tasarlandığını yazdığını anlatan Janoff, bunların hiçbirinin doğru olmadığını söyledi.

Janoff, logoyu tasarlarken amacının, hatırda kalacak bir imaj yaratmak olduğunu kaydetti.

“Birçok kişi logoyu minimalist olarak tanımlıyor, ama ben buna basit demek işitiyorum” diyen Janoff, basit tasarımların hatırlanmasının daha kolay olduğu için bu yolu seçtiğini dile getirdi.

Janoff; logonun, ürünün kazandığı başarıda rolü olduğunu, ancak ürün iyi olmazsa hiçbir logonun başarı getiremeyeceğini ifade etti.

“ŞANS, FIRSAT VE YETENEĞİN BİR ARAYA GELMESİYLE OLUŞUR”

Kariyerinde şansın yeri olup olmadığı sorusu üzerine, uzun zaman kariyerinin şans üzerine inşa edildiğini düşündüğünü, ancak zamanla durumun böyle olmadığını gördüğünü söyleyen Janoff, “Şans, fırsat ve yeteneğin bir araya gelmesiyle oluşur” diyerek, fırsatlara hazır olmanın önemine işaret etti.

“SINIRLAR ORTADAN KALKTI”

İnternetin sınırları ortadan kaldırdığına işaret ederek, internet çağının bahanelere yer bırakmadığını vurgulayan Janoff, “Artık hiç bahane kalmadı. Nerede yaşadığınız da önemli değil. Benim bütün müşterilerim, uluslararası şirketler ve işimi evimden yapabiliyorum” diye konuştu.

İnternetin öte yandan bazı sıkıntıları da beraberinde getirdiğini anlatan Janoff, “Herkes logo tasarlayabileceğini düşünüyor ve internet yüzünden insanlar neredeyse hiç para harcamadan logo alabiliyor” dedi.

“YENİ MEZUNLARA ÖNERİLER…”

Janoff, yeni mezunlara önerileri sorulduğunda, ilk tavsiyesinin para kazanmak için gerekirse başka işler yapmaya açık olmaları olduğunu belirtti.

“Bu sırada kendilerini geliştirmeye devam etmeleri gerekir” diyen Janoff, kontak kurmanın ve fırsatları fark etmenin önemine de işaret etti.



Haber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu -TAK