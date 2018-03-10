Rum Meclisi’nde Türkiye oylaması ertelendi

Fileleftheros, Rum siyasi partilerin, kararın final metni üzerinde anlaşamadıkları, bu nedenle oylamanın Rum Meclis Genel Kurulu’nun önümüzdeki hafta Cuma günkü toplantısına ertelendiğini haber verdi.

Alihtia’nın haberine göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu dün mecliste yaptığı konuşmada, “bu kritik dönemde, bu krizi yönetebilmemiz için sağlam bir iç cepheye ve gerek içte sorun yaratan, gerekse ülke içerisindeki milli birliği zehirleyen gereksiz açıklamalardan kaçınılmasına ihtiyaç var” dedi.

Tevazuya, ılımlılığa, dikkatli icraata ve ilke konularında kararlılığa ihtiyaç olduğunu söyleyen Neofitu “Milli meydan okumalarla karşı karşıya kalmak bu ülkenin kaderidir” dedi. Neofitu, “Zorluklara rağmen hukuka dayanarak ve AB üyesi olma sıfatıyla sahip olduğu koruma kalkanıyla güçlü durulduğunu” ifade etti.

“TEK SUÇLUNUN TÜRKİYE OLMADIĞI, BİZİM DE SORUMLU OLABİLECEĞİMİZ İZLENİMİ YARATAN AÇIKLAMALAR YAPILIYOR”

Averof Neofitu, son zamanlarda birçok açıklama yapıldığını, bunları kötü niyetli diye nitelemeyeceği açıklamaların da sol cenahın açıklamaları olduğunu belirtti. AKEL’in Kıbrıs sorununun çözüm çabalarında takındığı tavrı takdir ettiğini de söyleyen Neofitu, şöyle devam etti:

“Açıklamalarımızla istemeden yanlış izlenimler yaratıyoruz. Bu yanlış izlenimlerden biri de, MEB konularında yaşadığımız son krizde de, Kıbrıs sorununun çözülmemesinde de tek suçlunun Türkiye olmadığı, bizim icraatlarımızın da sorumlu olabileceği izlenimidir.”

“ULUSLAR ARASI UNSURU İKNA ETMEKTEKİ BAŞARISIZLIĞINI GİZLEMEK İÇİN BAŞKALARININ TEZLERİNİ ÇARPITIYORLAR”

Neofitu’nun bu açıklamasına karşılık AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, “kendi başarısızlıklarını başkalarına yüklemek ve eleştiri yapmak için başkalarının tezlerini çarpıtmak, iktidardakilerin en sevdiği taktiklerdir” dedi. Stefanu, şunları ekledi:

“Neofitu, Anastasiadis hükümetinin ve DİSİ’nin uluslararası unsuru, Kıbrıs sorunundaki durağanlıkta ve Kıbrıs MEB’indeki durumda Türkiye’nin sorumlulukları konusunda ikna etmekteki başarısızlığını gizlemek için bu taktiğe başvurdu.”

Rum başkanlık seçimleri öncesi (Anastasiadis ve DİSİ’nin) politikalarıyla “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını güçlendirdiklerini” söyleyerek Rum Başkanlık Sarayı’nda enerji konusunda görkemli kutlamalar düzenlediklerini söyleyen Stefanu, “Şimdi AKEL’e ılımlılık ve vatanseverlik dersi vermeye çalışıyorlar” dedi. Stefanu, AKEL’in böyle derslere ihtiyacı olmadığını kaydederek, “Sayın Neofitu başkalarına ders verin, bize değil. Kendi cenahınıza yönelin” ifadesini kullandı.

Haravgi haberi “Başarısızlıklarının Sorumluluğunu Başkalarına Yüklemeye Çalışıyorlar… AKEL’in Eleştirilerinden Rahatsız Olup Ilımlılık Dersi Vermeye Çalışıyorlar” başlığıyla aktardı.

“MERKEZ PARTİLER” DEVAM DEDİ

Aynı gazete “ ‘Merkez’ Partiler İşbirliklerini Mühürledi… Kıbrıs Sorununda ve Mecliste Partisel Bağımsızlıklarını Koruyorlar” başlıklı haberinde ise Rum başkanlık seçimlerinde DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’u destekleyen “merkez partilerin” dün ortak beyanatlarını parti organlarında ileri götürerek, işbirliklerinin devamını resmileştirdiğini yazdı.

Habere göre, DİKO, EDEK, Ekologlar Hareketi, Dayanışma Hareketi ve Vatandaşlar Platformu’nun (Vatandaşlar İttifakı’ndan ayrılanlar) ortak beyanında, Rum başkanlık seçimleri öncesinde Kıbrıs sorununda uzlaşılan çerçeve temelindeki siyasi işbirliklerinin mecliste ve kamuoyunda devam ettirme kararı yer alıyor.

Merkez partilerin ayrıca ortak etkinlikler ve rutin görüşmeler yapmaya da karar verdiklerini ancak ortak eylemlerinin, partilerin ayrı eylemlerde bulunma, tez ve kararlarını kamuoyuna açıklama haklarını etkilemeyeceği kaydedildi.