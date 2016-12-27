Rusya açıkladı: Düşen uçağın kara kutusu bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, içindeki 92 kişiyle Karadeniz'e düşen askeri Tu-154 uçağının ana karakutusunun bulunduğunu açıkladı.

Suriye'ye giderken Soçi'ye yakın bir noktaya düşen 92 kişinin bulunduğu Rus uçağının ana kara kutusu Karadeniz'de bulundu.

Reuters'ın geçtiği haberde, kazanın nedenini belirlemeye yardımcı olabilecek uçuş bilgilerini içeren kutunun analiz için Moskova'ya gönderileceği söylendi.

RT'nin haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, kara kutunun 17 metre derinlikten çıkartıldığın bildirdi. Bakanlık ayrıca düşen uçağın 5 parçasının daha bulunduğunu belirtti.

Araştırmacılar bugüne kadar kazanın pilot hatası ya da teknik bir hatadan kaynaklandığını söylemişti.



