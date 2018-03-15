Taşçıoğlu: O bizi dinlemedi demedim
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu, dün Tıp Töreni’nde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu’na ithafen “O bizi dinlemedi” gibi bir ifade kullanmadığını belirtti.
15/03/2018
Taşçıoğlu, Tıp Töreni’yle ilgili TAK’ta yayımlanan haberde yer alan “Gardiyanoğlu’nun sözlerine işaret ederek, kendilerinin Gardiyanoğlu’nun konuşmasını dinlediğini, Gardiyanoğlu’nun ise konuşmasını yapar yapmaz salonu terk ettiğini ve kendilerini dinlemediğini söyledi” ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı.
Taşçıoğlu, kendisinin sadece “Biz büyük bir olgunluk içerisinde Doktor Remzi beyin anlattıklarını söylediklerini dinledik. Fakat kendisi konuşmasını bitirir bitirmez salonu terk etti” dediğini, “kendilerini dinlemediği” ifadesinin kendisine ait olmadığını kaydetti.