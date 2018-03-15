Taşçıoğlu: O bizi dinlemedi demedim

Taşçıoğlu, Tıp Töreni’yle ilgili TAK’ta yayımlanan haberde yer alan “Gardiyanoğlu’nun sözlerine işaret ederek, kendilerinin Gardiyanoğlu’nun konuşmasını dinlediğini, Gardiyanoğlu’nun ise konuşmasını yapar yapmaz salonu terk ettiğini ve kendilerini dinlemediğini söyledi” ifadeleriyle ilgili açıklama yaptı.

Taşçıoğlu, kendisinin sadece “Biz büyük bir olgunluk içerisinde Doktor Remzi beyin anlattıklarını söylediklerini dinledik. Fakat kendisi konuşmasını bitirir bitirmez salonu terk etti” dediğini, “kendilerini dinlemediği” ifadesinin kendisine ait olmadığını kaydetti.