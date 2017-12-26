Taşkınköy’de Uyuşturucudan 2 Tutuklu

UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFUNDAN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI



Taşkınköy’de, K.S.A. (E-27) ve C.P.O.(E-26)’nun kalmakta oldukları ikametgahta dün, “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 0.5 gram ağırlığında madde bulundu. Adı edilenler tutuklandı.

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DÜKKAN AÇMA VE HIRSIZLIKTAN 2 KİŞİ TUTUKLANDI



Gazimağusa’da 4 işyeri açıldı, bir işyerinin kapısı kırıldı, olayla alakalı olarak iki kişi tutuklandı.



Polisten verilen bilgiye göre, dün ve bugün Gazimağuda’da faaliyet gösteren “Com Tur” isimli iş yerinden 60 TL, “İdeal Market”ten 200 TL, “Doku Kitap Evi”nden 1,000 TL, “Gelibolu Market”ten 12 şişe alkollü içki, 130 paket sigara ve 100 TL çalındı, “Hedef Av Pazarı” isimli iş yerinin kapısı kırıldı. Olayla bağlantısı olduğuna inanılan A. E.(E-21) ve M. R. G.(E-17) tutuklandı.



VAHİM ZARAR



Gazimağusa’da bugün 01:30 sırlarında, F.J.(E-27), A.K. (E-20) ve E.A.(E-21), alkollü içki tesiri altında oldukları gerekçesiyle kendilerini restorana almayan Cengiz Çalışır’ı darp etme suçundan tutuklandı. Çalışır’ın olayda burnu kırıldı.