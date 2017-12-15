TDP’li Adaylar Güzelyurt’taki Okulları Ziyaret Etti

TDP’den yapılan açıklamaya göre sırasıyla; Güzelyurt Meslek Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Güzelyurt Kurtuluş Lisesi, Güzelyurt Şehit Turgut Ortaokulu ve Portakal Çiçekleri ana Okulu’na gerçekleştirilen ziyaretlerde, eğitim sistemine yönelik yaşanan sıkıntılarla, TDP’nin eğitimde planlama, yürütme ve güçlendirme ile hayata geçireceği vizyonu hakkında bilgiler verildi, öğretmenlerin soruları yanıtlandı.



TDP Genel Sekreteri Asım İdris ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, ülkede eğitim, sağlık başta olmak üzere birçok konuda sıkıntılar yaşandığını, tüm bunlarla ilgili kalıcı çözümler üretilemediğini, dahası yapısal sorunların arttığını söyleyerek iktidara geldikleri taktirde bu sorunları çözecek vizyon, proje ve kadrolara sahip olduklarını söyledi.