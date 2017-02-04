HABER KIBRIS

THY uçağı İran’a acil iniş yaptı

04/02/2017

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THY uçağı İran’a acil iniş yaptı
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Türk Hava Yolları'na ait yolcu uçağı bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine İran'a acil iniş yaptı.



İran devlet televizyonunun aktardığına göre, İstanbul’dan Vietnam gitmekte olan THY’e ait Airbus A330-300 tipi yolcu uçağı, bir yolcunun aniden rahatsızlanması üzerine İran’ın güneydoğusunda bulunan Zahidan Hava Limanı’nda acil iniş yaptı. Bu sabah TSİ ile 7:05 yaşanan olayda, ilk müdahaleyi uçakta yapan sağlık ekipleri, hastayı Zahidan Hatemül Enbiya Hastanesi’ne nakletti. Uçağın, hastanın durumunun netleşmesi için havalimanında beklediği belirtildi.

DHA 



TAGS: THY, uçaK, İran, acil iniş
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