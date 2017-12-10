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Türkiye'den son dakika Kudüs açıklaması

Bozdağ, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin kararı sonrasında toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı için, "Kınamadan öte bir duruşun, tutumun ortaya çıkması lazım" dedi.

10/12/2017

Türkiye'den son dakika Kudüs açıklaması
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Türkiye Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin kararı sonrasında toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı için, "Kınamadan öte bir duruşun, tutumun ortaya çıkması lazım" dedi.

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TAGS: Bekir Bozdağ, islam işbirliği teşkilatı, türkiye, kudüs
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HK TÜRKİYE

Ebru Gündeş'in mal varlığına neden el konulmadığı ortaya çıktı

HK TÜRKİYE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün Reza Zarrab'ın, kızı Alara ile 22 yakınının mal varlığına el koyulmasına karar verirken eşi Ebru Gündeş'i ise evlilik öncesi yaptığı evlilik sözleşmesi kurtardı. Evlilik sözleşmesi gereği, herkesi mal varlığının kendi üzerine olmasından dolayı Gündeş'in kendi kazanımlarından elde ettiği mal varlığına el koyulmasının hakkaniyetli olmayacağına karar verildi ve Gündeş karar dışında tutuldu.
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