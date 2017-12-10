Türkiye'den son dakika Kudüs açıklaması

Türkiye Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin kararı sonrasında toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı için, "Kınamadan öte bir duruşun, tutumun ortaya çıkması lazım" dedi.

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